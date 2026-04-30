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30 de abril de 2026 - 12:25
Jujuy.

El Paso de Jama cambia su horario de atención desde este 1° de mayo

Desde mañana 1° de mayo, el Paso de Jama atenderá de 8 a 18 hora chilena y de 9 a 19 hora argentina hasta el 31 de agosto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Zona fronteriza Argentina-Chile

Zona fronteriza Argentina-Chile

Desde este viernes 1° de mayo entrará en vigencia el nuevo horario de atención del Complejo Fronterizo Argentina-Chile Paso de Jama, en el marco del período invernal. La modificación regirá hasta el 31 de agosto y alcanza tanto al lado chileno como al argentino del paso.

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De acuerdo a la información oficial difundida este jueves 30 de abril, el horario de atención será de 8 a 18 hora chilena y de 9 a 19 hora argentina. La medida apunta a ordenar la transitabilidad en una etapa del año marcada por las bajas temperaturas y las condiciones climáticas propias de la zona.

Paso de Jama: modificarán el horario de atención
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Paso de Jama: modificarán el horario de atención

Cómo será el nuevo horario en Jama

Según precisaron las autoridades, desde mañana el funcionamiento del paso fronterizo quedará establecido de la siguiente manera:

  • Horario de atención Chile: 08:00 a 18:00 horas
  • Horario de atención Argentina: 09:00 a 19:00 horas

Este esquema se aplicará durante toda la temporada invernal, hasta fines de agosto.

Piden programar los viajes

Junto con el anuncio, se solicitó a quienes tengan previsto cruzar por Jama que organicen sus viajes con anticipación y mantengan una circulación segura.

El pedido apunta especialmente a evitar inconvenientes por demoras o por arribar fuera del horario habilitado en una zona donde las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente.

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