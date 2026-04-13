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13 de abril de 2026 - 19:45
Jujuy.

Paso de Jama: modificarán el horario de atención este martes 14 de abril

El Complejo Fronterizo del Paso de Jama atenderá con horario reducido este martes 14 de abril de 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Paso de Jama: modificarán el horario de atención 

El Paso de Jama tendrá este martes 14 de abril de 2026 una modificación en su horario habitual de atención debido a una alerta preventiva temprana por evento meteorológico.

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La medida fue informada de manera oficial este lunes y alcanza al funcionamiento del Complejo Fronterizo Jama, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto viajar que revisen con anticipación las condiciones antes de salir.

Los nuevos horarios en el Paso de Jama

De acuerdo con lo comunicado, el horario de atención del lado chileno será de 8 a 20 horas, mientras que del lado argentino funcionará de 9 a 21 horas. La decisión responde a las condiciones climáticas previstas para la zona y forma parte de un esquema preventivo para resguardar la circulación y la operatividad del corredor internacional.

Paso de Jama: modificarán el horario de atención
Paso de Jama: modificarán el horario de atención

Paso de Jama: modificarán el horario de atención

La advertencia toma relevancia para quienes planean cruzar la frontera durante la jornada del martes, ya sea por turismo, trabajo, transporte o trámites. En estos casos, la recomendación principal es organizar el viaje con tiempo y contemplar posibles demoras o cambios en la transitabilidad de la ruta.

Recomiendan planificar el viaje con anticipación

Ante este escenario, se pidió a la comunidad planificar los viajes con anticipación y tener en cuenta el estado actual de la ruta antes de emprender el recorrido. La recomendación apunta especialmente a quienes deban cruzar por Jama durante las primeras horas del día o en horario cercano al cierre del complejo.

El Paso de Jama es uno de los corredores más utilizados para el tránsito entre la Argentina y Chile en la región, por lo que cualquier cambio en sus horarios genera impacto inmediato en viajeros particulares, transportistas y operadores turísticos.

Por eso, frente a este tipo de alertas preventivas, la sugerencia es mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar traslados sin verificar previamente las condiciones de atención y circulación.

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