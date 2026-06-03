Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Una mujer falleció el 31 de mayo en la Maternidad “Josefina Scaro” de Alto Comedero , y la causa está en plena etapa investigativa por parte del Ministerio Público de la Acusación. F amiliares de Yamila Chávez apuntaron contra los profesionales del centro sanitario .

Jujuy. La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

El tío de la joven, Carlos Suárez, aseguró que “sentimos que hubo desidia, abandono de persona hacia mi sobrina en la guardia de ese hospital. Estamos muy indignados con la atención que tuvo desde que llegó mi hermana con su hija al hospital, la atención de los enfermeros, médicos”.

Detalló que Yamila llegó al mediodía a la guardia del hospital donde la reciben los enfermeros . “Ella ya había tenido desmayos. Mi hermana nos dijo que no tuvo la atención que correspondía con respecto a los médicos. La estuvieron esperando”.

Aseguró que a las 4 de la tarde, los enfermeros le dijeron a la madre de la joven que “vaya señora tranquila que su hija está bien, pero alrededor de las 19 horas, le llaman diciéndole a mi hermana que había fallecido su hija”, destacó.

Hospital Snopek Alto Comedero

Indicó que “lo único que exigimos a las autoridades, al fiscal, que actúe, que haga algo, tiene que haber responsables acá. Estamos nosotros 100% seguros que hoy hayamos perdido a mi sobrina fue por negligencia y la mala atención de enfermeros y médicos”, remarcó.

“Ellos la dejaron morir”

Otra tía de la chica, Mariela Suárez, aseguró que el diagnóstico fue un embarazo ectópico. “Se dieron cuenta después del estudio, pero fue tarde ya. Cuando ellos ya le iban a hacer la cirugía a mi sobrina, ya era tarde, ya no había posibilidades de que la pudieran salvar”.

Entre lágrimas, sostuvo que “ellos la dejaron morir. Nosotros queremos justicia, jamás pensamos que íbamos a estar aquí. Ella era joven, con dos hijitos, con su bebé que la necesitaba y ahora ya no está. No tenemos qué abrazar, solo su foto, abrazarla acá y ellos nos la sacaron”.

“Podrían haberla atendido bien, podrían haber hecho algo por ella, si hubieran actuado bien, si hubieran hecho los estudios que tenían que hacerle a mi sobrina. Cómo no le hicieron una ecografía temprano con todos los dolores que ella tenía. Qué calidad, qué médicos, qué estudiaron esas enfermeras que la maltrataron”, y reiteró: “nos quitaron a nuestra chiquita”.

Embed - FAMILIARES DE LA MUJER MUERTA EN EL HOSPITAL

La autopsia

Este viernes 5 de junio se realizará la autopsia al cuerpo de la joven. Desde la justicia consideraron que la medida es “de fundamental importancia para avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento”. También se dispuso el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas del establecimiento sanitario.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la familia y está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian.

La causa por la muerte en Alto Comedero

Mauricio Ficoseco, abogado de la familia de la joven, sostuvo que actualmente la causa se investiga bajo la figura de "homicidio imprudente u homicidio culposo", y aseguró que el examen cadavérico será determinante para establecer las causas exactas del fallecimiento y definir las responsabilidades correspondientes.

Señaló que se secuestró la historia clínica completa, registros informáticos y documentación en papel del hospital, además de resguardarse las grabaciones de las cámaras de seguridad. "Se evitó cualquier tipo de adulteración, tachado o sobrescritura en los registros. Hoy tenemos intacta toda la documentación que forma parte de la investigación", afirmó.