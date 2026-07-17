Intento de homicidio en Alto Comedero: imputaron al acusado y seguirá detenido

A una semana del ataque en Alto Comedero, la Justicia avanzó contra el principal acusado: fue imputado por intento de homicidio y seguirá detenido mientras se reúnen pruebas.

La Justicia avanzó en la investigación por el violento ataque ocurrido en Alto Comedero y formalizó la imputación contra el principal sospechoso. El Ministerio Público de la Acusación acusó a F. H. B. por el delito de homicidio en grado de tentativa y dispuso que permanezca detenido mientras continúa la investigación.

La audiencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, encabezada durante la feria judicial por el fiscal Aldo Lozano, quien solicitó además un plazo de tres meses para la Investigación Penal Preparatoria.

La víctima sigue internada en terapia intensiva El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de julio en el barrio Alto Comedero, donde un hombre resultó gravemente herido. Según informó el Ministerio Público de la Acusación, la víctima continúa internada en estado grave en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria. Mientras tanto, la causa continúa abierta y la Fiscalía trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y reunir nuevos elementos probatorios.

Pruebas, testigos y peritajes: cómo sigue la investigación Durante esta etapa, los investigadores avanzan con distintas medidas para fortalecer la causa.

Entre las diligencias previstas se encuentran: Revisión de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Convocatoria de testigos.

Elaboración de informes técnicos.

Evaluaciones psicológicas.

Reconstrucción de la mecánica del hecho. El objetivo es establecer las circunstancias del ataque y sumar elementos que permitan avanzar en la investigación judicial. El acusado fue detenido horas después del ataque en Alto Comedero El sospechoso fue detenido el mismo 10 de julio, pocas horas después del hecho, tras un operativo realizado por personal policial que intervino en la investigación. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, medida que fue autorizada por el plazo de 30 días mientras continúan las tareas investigativas. La causa permanece bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. Datos claves Acusación: homicidio en grado de tentativa.

homicidio en grado de tentativa. Lugar del hecho: barrio Alto Comedero.

barrio Alto Comedero. Fecha del ataque: madrugada del 10 de julio.

madrugada del 10 de julio. Acusado: F. H. B.

F. H. B. Víctima: internada en terapia intensiva del Hospital Pablo Soria.

internada en terapia intensiva del Hospital Pablo Soria. Investigación Penal Preparatoria: 3 meses.

3 meses. Prisión preventiva: 30 días.

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