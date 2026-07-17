viernes 17 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de julio de 2026 - 13:28
Justicia.

Intento de homicidio en Alto Comedero: imputaron al acusado y seguirá detenido

El MPA formalizó la imputación contra F. H. B. y ordenó prisión preventiva mientras continúa la investigación por el Intento de homicidio en Alto Comedero

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A una semana del ataque en Alto Comedero, la Justicia avanzó contra el principal acusado: fue imputado por intento de homicidio y seguirá detenido mientras se reúnen pruebas.

A una semana del ataque en Alto Comedero, la Justicia avanzó contra el principal acusado: fue imputado por intento de homicidio y seguirá detenido mientras se reúnen pruebas.

Lee además
Corte de agua programado en Alto Comedero
Jujuy.

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y qué sectores
Alerta por riesgo alto de incendios en Jujuy.
Jujuy.

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

La audiencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, encabezada durante la feria judicial por el fiscal Aldo Lozano, quien solicitó además un plazo de tres meses para la Investigación Penal Preparatoria.

La víctima sigue internada en terapia intensiva

El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de julio en el barrio Alto Comedero, donde un hombre resultó gravemente herido. Según informó el Ministerio Público de la Acusación, la víctima continúa internada en estado grave en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria. Mientras tanto, la causa continúa abierta y la Fiscalía trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y reunir nuevos elementos probatorios.

Pruebas, testigos y peritajes: cómo sigue la investigación

Durante esta etapa, los investigadores avanzan con distintas medidas para fortalecer la causa.

Entre las diligencias previstas se encuentran:

  • Revisión de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.
  • Convocatoria de testigos.
  • Elaboración de informes técnicos.
  • Evaluaciones psicológicas.
  • Reconstrucción de la mecánica del hecho.

El objetivo es establecer las circunstancias del ataque y sumar elementos que permitan avanzar en la investigación judicial.

El acusado fue detenido horas después del ataque en Alto Comedero

El sospechoso fue detenido el mismo 10 de julio, pocas horas después del hecho, tras un operativo realizado por personal policial que intervino en la investigación. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, medida que fue autorizada por el plazo de 30 días mientras continúan las tareas investigativas. La causa permanece bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas.

Datos claves

  • Acusación: homicidio en grado de tentativa.
  • Lugar del hecho: barrio Alto Comedero.
  • Fecha del ataque: madrugada del 10 de julio.
  • Acusado: F. H. B.
  • Víctima: internada en terapia intensiva del Hospital Pablo Soria.
  • Investigación Penal Preparatoria: 3 meses.
  • Prisión preventiva: 30 días.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en Alto Comedero: hasta qué hora y qué sectores

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

De Alto Comedero al "partido de la resurrección": un jujeño contó cómo vivió la remontada de Argentina

Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

Jujuy alcanzó la temperatura más alta del país: a cuánto llegó el termómetro

Lo que se lee ahora
Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Viento norte en Jujuy. video
Jujuy.

El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo
Jujuy.

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel