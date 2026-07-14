Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

Jujuy refuerza las tareas de prevención ante el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas de Alto Comedero y Palpalá, donde preocupa la acumulación de pasto seco y la posible llegada de viento Zonda durante el fin de semana. Así lo explicó Ariel Mamani , director provincial de Emergencias, quien detalló el trabajo coordinado que se viene realizando entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad, bomberos, municipios y centros vecinales.

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Mamani señaló que la planificación comenzó antes del período de mayor riesgo. “ Desde el mes de mayo nos vienen presentando informes a todos los organismos que trabajamos en la respuesta y en la prevención ”, explicó al referirse al trabajo de la Dirección de Incendios Forestales.

En ese marco, ya se elaboró un mapa de riesgo de incendios forestales en toda la provincia, tomando como referencia lo ocurrido el año pasado. A partir de esa información, comenzaron las acciones puntuales en sectores considerados sensibles.

El director provincial de Emergencias indicó que actualmente el trabajo se concentra con mayor fuerza en Alto Comedero y Palpalá , donde se realizan reuniones y recorridos preventivos.

En Alto Comedero, uno de los principales problemas detectados es la presencia de pasto cubano, una vegetación que creció de manera importante por las lluvias y que ahora, con las heladas, se seca y se convierte en material altamente combustible.

“El gran problema que tenemos en Alto Comedero es la proliferación del pasto cubano” “El gran problema que tenemos en Alto Comedero es la proliferación del pasto cubano”

El funcionario explicó que las lluvias favorecieron el crecimiento de esa vegetación y que el frío terminó transformándola en un riesgo. “Hemos tenido mucha lluvia, el pasto cubano ha crecido muchísimo y ahora con las heladas se seca y es combustible para los incendios”, advirtió.

Por esa razón, se insiste en la necesidad de avanzar con tareas de limpieza, desmalezado y reducción del material vegetal acumulado en viviendas, terrenos, espacios verdes y zonas cercanas a barrios.

Reuniones con vecinos, Bomberos, Policía y municipio

Mamani detalló que ya se realizaron encuentros con centros vecinales, bomberos voluntarios, la regional policial y otros equipos de respuesta. Una de las reuniones tuvo lugar en el espacio conocido como El Nido, en el barrio Belgrano.

“Hemos empezado sacando lo que sería la prevención en Alto Comedero, junto con la regional policial, los bomberos voluntarios que están en el lugar y los centros vecinales”, señaló.

En esas reuniones, los equipos técnicos explicaron la importancia del desmalezado y del trabajo previo en cada sector. También se abordó la situación de espacios verdes y terrenos privados donde la acumulación de vegetación puede representar un riesgo para viviendas cercanas.

Además, Bomberos de la Policía realizó recorridos en el lugar y aportó su análisis sobre los sectores que requieren mayor atención.

El trabajo preventivo también incluye reuniones con el municipio y la Dirección de Emergencias local para planificar posibles respuestas ante una situación crítica. Entre los temas evaluados aparecen eventuales evacuaciones y la definición de lugares de resguardo.

“Hemos tenido reuniones con el municipio, con la Dirección de Emergencia, para ver posibles evacuaciones y qué lugares, los CIC o NIDOS”, explicó Mamani.

“Hemos tenido mucha lluvia, el pasto cubano ha crecido muchísimo y ahora con las heladas se seca y es combustible para los incendios”.

Preocupación por el viento Zonda

El otro factor que mantiene en alerta a los organismos de emergencia es el pronóstico de viento Zonda para el fin de semana.

Mamani indicó que el fenómeno afectaría a distintas provincias de la zona precordillerana y que Jujuy se encuentra bajo especial atención por las condiciones que genera este tipo de viento.

“El viento Zonda, como sabemos, es muy particular y trae una temperatura especial que es propicia en caso de incendios forestales” “El viento Zonda, como sabemos, es muy particular y trae una temperatura especial que es propicia en caso de incendios forestales”

Ante ese escenario, la información fue compartida con los distintos grupos de emergencia para reforzar la prevención. También se prevé la activación de Seguridad Vial en caso de incendios en banquinas o sectores cercanos a rutas.

“Cuando ocurre esto activamos a Seguridad Vial en caso de que por las banquinas se emprenda fuego, entonces ellos trabajan en la prevención”, indicó.

El objetivo central es llegar antes del fuego: limpiar zonas críticas, organizar la respuesta, alertar a los vecinos y reducir al máximo las condiciones que puedan facilitar la propagación de incendios.

Dónde llamar ante incendios forestales en Jujuy

Ante la presencia de humo, fuego en pastizales, banquinas o zonas de monte, es clave avisar de inmediato y no intentar intervenir sin asistencia. En Jujuy, las vías de emergencia informadas por organismos oficiales son:

911 – Emergencias

– Emergencias 100 – Bomberos

– Bomberos 103 – Defensa Civil / Emergencias

– Defensa Civil / Emergencias 0388 4271971 – Brigada de Incendios Forestales

Ante cualquier columna de humo, foco ígneo o incendio en pastizales, banquinas o zonas de monte, las autoridades recomiendan dar aviso inmediato y no intentar actuar sin asistencia. En Jujuy, se puede llamar al 911, al 100 de Bomberos, al 103 de Defensa Civil o a la Brigada de Incendios Forestales al 0388 4271971. La rapidez del aviso es clave para evitar que un foco pequeño se propague y ponga en riesgo viviendas, rutas o áreas rurales.

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