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13 de julio de 2026 - 20:12
Policiales.

Confirmaron que las dos personas encontradas muertas en Perico eran pareja

Los familiares confirmaron a la policía que el hombre y la mujer que se encontraban en los canales tenían un vínculo sentimental.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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La investigación comenzó el viernes por la tarde, cuando la Policía recibió una alerta por la presencia de una persona sin vida en la zona de las compuertas del canal de riego de Perico.

El viernes apareció el primer cuerpo

La comisario Choque explicó que el aviso fue recibido por personal de la Comisaría Seccional 60, alrededor de las 16.

“Comisaría Seccional 60 fue noticiada de una persona sin vida el día viernes, alrededor de las 16 horas. El personal se trasladó hasta la zona de las compuertas del canal de riego de Perico, donde constató que se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años”, informó.

Luego de constatar el fallecimiento, el sector fue preservado y comenzaron las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El sábado encontraron el cuerpo de una mujer

La investigación tomó una nueva dimensión durante la mañana del sábado, cuando se produjo un segundo hallazgo en un sector cercano.

“El día sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, personal de la Comisaría Seccional 58 se trasladó a unos 100 metros del lugar donde había sido hallado el primer cuerpo y encontró a una persona de sexo femenino, también de aproximadamente 35 años, sin vida”, detalló Choque.

La escasa distancia entre ambos cuerpos motivó la intervención de áreas especializadas de la fuerza provincial.

Los fallecidos eran pareja

Según indicó la vocera policial, las primeras averiguaciones realizadas con los familiares permitieron establecer una posible relación entre las dos personas encontradas. “Por lo que se pudo indagar con los familiares, los mismos serían pareja”, confirmó Choque.

Por el momento, las autoridades evitaron brindar mayores precisiones debido a que la investigación judicial continúa en marcha.

La causa pasó a la División Homicidios

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de las comisarías con jurisdicción en los sectores donde se produjeron los hallazgos.

“Trabajaron las comisarías Seccional 60 y Seccional 58, pero las causas pasaron a cargo de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía a cargo de la doctora Calderari”, precisó la comisario.

Las autopsias serán claves para la investigación

Durante la jornada de este lunes se llevaron a cabo las autopsias a los dos cuerpos y los resultados serían informados este martes.

Los estudios forenses permitirán determinar las causas de las muertes, establecer si las personas presentaban lesiones previas y aportar información fundamental para orientar la investigación.

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