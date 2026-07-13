En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con su familia adentro

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se vivió en un domicilio del barrio Sumay Pacha, en Maimará, donde una mujer de 37 años habría arrojado combustible dentro de la vivienda con intenciones de prenderla fuego luego de una discusión con sus dos hijas y su pareja.

Personal de la Seccional 37 tomó conocimiento de la situación y se dirigió hasta el inmueble para intervenir. De acuerdo con el reporte policial, la mujer habría mantenido una discusión con sus dos hijas, de 18 y 15 años, y con su pareja.

Durante el episodio, se habría alterado y arrojado combustible en el interior de la casa con intenciones de iniciar un incendio. La mujer fue contenida por sus dos hijas y su pareja, quienes evitaron que la situación avanzara.

En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con su familia adentro Trasladaron a la familia de Maimará Personal del SAME se presentó en el lugar y trasladó a las víctimas hasta el Hospital de Maimará para que fueran examinadas. Mientras tanto, la mujer señalada fue llevada al Hospital de Tilcara para recibir intervención psicológica por parte de profesionales.

Dónde pedir ayuda ante una emergencia Cuando una persona atraviesa una crisis vinculada con la salud mental o el consumo de sustancias, es importante recurrir a los servicios de emergencia o a las guardias especializadas. En una situación de riesgo inmediato, se recomienda no dejar sola a la persona y comunicarse con los servicios de emergencia. En Jujuy se encuentran disponibles: SAME 107, para situaciones de emergencia.

Línea Provincial de Salud Mental 0800-888-4767, disponible durante las 24 horas.

Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria.

Guardia de Salud Mental del Hospital Wenceslao Gallardo, en Palpalá. Espacios de atención y orientación Además de las guardias, las personas pueden solicitar orientación y atención en los siguientes espacios: Centros de Atención Primaria de la Salud, conocidos como CAPS.

El Umbral, en San Salvador de Jujuy.

Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad.

Asociación Unidos por la Salud.

Organizaciones de familiares, usuarios y grupos de ayuda mutua.

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones recibe consultas a través del número 424-5541.

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