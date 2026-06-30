Salud mental y adicciones: dónde buscar ayuda ante consumos problemáticos en Jujuy

Las adicciones y los consumos problemáticos no afectan únicamente a la persona que consume . También generan consecuencias emocionales, económicas, familiares y sociales que alcanzan a madres, padres, hermanos, abuelos y a todo el entorno cercano.

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Frente a estas situaciones, en Jujuy existen espacios públicos, organizaciones sociales, guardias hospitalarias y líneas de asistencia destinadas a brindar orientación, atención profesional y acompañamiento a las familias.

Además, la provincia cuenta con un Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones , un ámbito de participación en el que usuarios, familiares, profesionales y organizaciones pueden acercar propuestas, plantear dificultades y colaborar en la elaboración de políticas públicas.

Las adicciones forman parte de las problemáticas de salud mental y requieren un abordaje integral . Esto significa que la atención no debe limitarse al consumo, sino que también debe contemplar la situación psicológica, familiar, social y económica de cada persona.

Muchas familias atraviesan largos períodos de incertidumbre, miedo y desgaste antes de saber dónde recurrir. En algunos casos, desconocen qué hacer frente a una crisis, cómo acompañar sin sostener el consumo o de qué manera acceder a un tratamiento.

Por ese motivo, especialistas y organizaciones remarcan la importancia de pedir ayuda profesional, buscar información y no enfrentar la situación en soledad.

El acompañamiento también incluye trabajar con los familiares, brindar herramientas para establecer límites y evitar que toda la dinámica del hogar quede organizada alrededor del consumo problemático.

Qué es el Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones

El Consejo Consultivo Honorario de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Adicciones es un espacio participativo vinculado con la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

En Jujuy fue conformado en 2021 y tiene como objetivo generar un ámbito de diálogo entre el Estado, las organizaciones de usuarios, los familiares, los profesionales de la salud mental y los espacios académicos.

Su función consiste en analizar las políticas públicas del área, formular propuestas, señalar dificultades en la atención y acercar las experiencias reales de las personas que atraviesan problemas de salud mental o adicciones.

El Consejo permite que las decisiones no sean tomadas únicamente desde las áreas gubernamentales, sino que también incorporen la mirada de quienes utilizan los servicios, acompañan a familiares o trabajan diariamente en el territorio.

Las modificaciones a la Ley de Salud Mental que enviará el Gobierno al Congreso. Adicciones: El Consejo Consultivo reúne a usuarios, familiares y profesionales para acercar sus necesidades a las políticas públicas de salud mental.

Cómo trabaja el Consejo Consultivo en Jujuy

Los integrantes del organismo mantienen reuniones periódicas con la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Adicciones, conocida como COPISMA.

En esos encuentros, las organizaciones pueden plantear las falencias que observan en los servicios, las dificultades para acceder a la atención y las necesidades concretas de las familias.

Entre los representantes del período 2025-2027 se encuentra la Fundación Nicky, a cargo de Patricio Tomás Carrillo, en representación de los usuarios; la Asociación Unidos por la Salud, representada por Susana Cardozo, en el sector de familiares; y la Fundación Nuevos Pasos, representada por Noelia Sajama, en el área de profesionales de la salud mental.

También pueden participar asociaciones de profesionales, instituciones académicas y organizaciones como Hoy por la Vida, Madres Autoconvocadas de Alto Comedero, Alcohólicos Anónimos y otros espacios relacionados con la salud mental y los consumos problemáticos.

Los miembros cumplen sus funciones de manera ad honorem y buscan aportar una mirada comunitaria al diseño y evaluación de las políticas provinciales.

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El acompañamiento de Unidos por la Salud

La Asociación Unidos por la Salud nació a partir de un grupo de madres que atravesaban situaciones de consumo problemático en sus familias y decidieron organizarse para acompañar a otras personas que vivían experiencias similares.

Actualmente, alrededor de 50 madres integran la organización. Allí encuentran un espacio de escucha, información, contención y orientación.

Dentro de la asociación funciona el movimiento Madres con Esperanza, que busca acompañar no solo a las madres, sino también a hermanos, abuelos y otros integrantes de las familias.

Las reuniones se realizan todos los viernes en la sede ubicada en calle Alberro 550, en el barrio Alberdi de San Salvador de Jujuy.

Para obtener información, las personas interesadas pueden comunicarse al 388-4143027.

Dónde pedir ayuda ante una emergencia

Cuando una persona atraviesa una crisis vinculada con la salud mental o el consumo de sustancias, es importante recurrir a los servicios de emergencia o a las guardias especializadas.

En Jujuy se encuentran disponibles:

SAME 107, para situaciones de emergencia.

Línea Provincial de Salud Mental 0800-888-4767, disponible durante las 24 horas.

Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria.

Guardia de Salud Mental del Hospital Wenceslao Gallardo, en Palpalá.

En una situación de riesgo inmediato, se recomienda no dejar sola a la persona y comunicarse con los servicios de emergencia.

Espacios de atención y orientación

Además de las guardias, las personas pueden solicitar orientación y atención en los siguientes espacios:

Centros de Atención Primaria de la Salud, conocidos como CAPS.

El Umbral, en San Salvador de Jujuy.

Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad.

Asociación Unidos por la Salud.

Organizaciones de familiares, usuarios y grupos de ayuda mutua.

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones recibe consultas a través del número 424-5541.

Los CAPS también funcionan como una puerta de entrada al sistema sanitario. Allí se puede solicitar una primera evaluación, recibir orientación y, en caso de ser necesario, acceder a una derivación.

La importancia de pedir ayuda a tiempo

Las familias suelen tardar en consultar porque sienten vergüenza, miedo o culpa. Sin embargo, pedir ayuda es una parte fundamental del proceso. No existe una única respuesta para todas las situaciones. Cada persona requiere una evaluación profesional y un abordaje adaptado a su realidad. El tratamiento puede incluir atención médica, psicológica, acompañamiento social, participación en grupos de apoyo y trabajo con la familia.

La recuperación no depende únicamente de la voluntad individual. También requiere acceso a servicios, continuidad en la atención y una red que acompañe sin juzgar.

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