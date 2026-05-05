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5 de mayo de 2026 - 14:25
Salud.

Alertan que el vapeo en jóvenes genera más adicción que un cigarrillo convencional

El especialista Daniel Buljubasich advirtió que el vapeo en adolescentes genera adicción y puede provocar daños pulmonares agudos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
vapeo

El consumo de vaper en adolescentes preocupa a especialistas por su alto nivel de adicción, los posibles daños respiratorios y el riesgo de que funcione como una puerta de entrada al cigarrillo convencional. Daniel Buljubasich, médico neumonólogo MP 8641, advirtió sobre el uso creciente de estos dispositivos, especialmente en jóvenes que no fumaban previamente.

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“El problema es que lo consuman adolescentes que no fuman habitualmente”, señaló Buljubasich, al remarcar que el vapeo puede instalar un hábito de consumo en edades tempranas.

Una puerta de entrada al cigarrillo

El especialista explicó que los vapers pueden constituir una puerta de entrada para que adolescentes y jóvenes luego consuman cigarrillo convencional. Además, sostuvo que ya se observan efectos inmediatos en la salud y que, con el tiempo, aparecerán otros daños.

Hay daños agudos y otros a largo plazo los veremos, pero sabemos que van a existir. Hay daños agudos y otros a largo plazo los veremos, pero sabemos que van a existir.

Entre los efectos a corto plazo, Buljubasich indicó que lo más agresivo es el daño pulmonar que puede producirse de forma aguda, incluso con poco tiempo de consumo. También mencionó crisis asmáticas e irritación de la vía aérea, lo que favorece infecciones respiratorias.

vapeo jovenes

Más adicción y menos control del consumo

Sobre los efectos a largo plazo, el especialista sostuvo que se cree que serán similares a los del cigarrillo convencional. Si bien los vapers están hace mucho tiempo en el mercado, remarcó que su masificación es reciente, de aproximadamente tres años.

Buljubasich fue contundente al advertir sobre el nivel de dependencia que generan estos dispositivos.

Un vaper genera más adicción que un cigarrillo convencional. Un vaper genera más adicción que un cigarrillo convencional.

Según explicó, una de las principales dificultades es que quienes vapean suelen tener el dispositivo en la mano durante gran parte del día, lo que impide registrar con claridad cuánto consumen.

“El que consume vaper lo tiene en la mano 24/7”, indicó, y agregó que muchas personas que quieren dejarlo encuentran dificultades porque tiene una fuerte adictividad y no logran controlar la cantidad de consumo diario.

Embed - DANIEL BULJUBASICH - Médico neumonólogo MP 8641 - El vapeo en jóvenes genera más adicción

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