Enargas oficializó un descuento de hasta 75% en la tarifa de gas durante mayo

Aumenta el precio del gas.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó un esquema de descuentos que permitirá a determinados usuarios acceder a una reducción de hasta el 75% en la tarifa de gas correspondiente al mes de mayo.

La medida alcanza a los hogares y entidades inscriptas en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por la Secretaría de Energía. Según lo dispuesto, se incorporó una bonificación adicional del 25% sobre el consumo subsidiado vigente.

La decisión fue formalizada a través de las resoluciones 480 y 482, mediante las cuales el organismo regulador aprobó los cuadros tarifarios de las distribuidoras Metrogas y Naturgy. A pesar del beneficio, se prevé un incremento promedio del 5,6% en la factura final.

De acuerdo con el texto oficial, las empresas prestadoras deberán aplicar la bonificación adicional a los usuarios de gas natural y de gas propano por redes que se encuentren dentro del régimen SEF, creado por el Decreto 943 del 31 de diciembre de 2025.

medidores de gas Descuento - medidor de gas (imagen ilustrativa) QUIENES ACCEDEN A UN DESCUENTO EXTRA DEL 25% El beneficio alcanzará a unos 4.780.000 de usuarios de gas incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), incluyendo hogares, entidades sin fines de lucro y clubes de barrio. Durante mayo, estos beneficiarios recibirán una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado. Desde el Gobierno señalaron que la medida busca mitigar el impacto de los aumentos en el costo del abastecimiento energético, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios internacionales de la energía. Con esta disposición, el esquema de subsidios focalizados reemplaza al anterior sistema basado en niveles de ingresos, en un intento por dirigir la asistencia a los sectores más vulnerables.

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