Más de la mitad de los argentinos no acceden a agua, gas o cloacas

Más de la mitad de la población argentina no accedió a por lo menos uno de los servicios básicos como agua corriente, gas de red o cloacas durante el segundo semestre de 2025. Así lo indicó un informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que reveló que el 52,9% de las personas tuvo carencias en al menos uno de estos servicios esenciales.

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El dato representa un empeoramiento respecto del mismo período de 2024, cuando ese porcentaje era del 51%. En contraste, solo el 47,1% de la población logró acceder de manera simultánea a agua corriente, gas de red y cloacas, una cifra que expone las dificultades estructurales que persisten en gran parte del país.

Entre los distintos servicios relevados, el gas de red aparece como uno de los más afectados. De acuerdo con el informe, la cobertura pasó del 61,9% en el segundo semestre de 2023 al 60,5% en igual período de 2025, consolidando un retroceso en los últimos años.

En cambio, el acceso al agua corriente alcanzó al 89,7% de la población y la disponibilidad de cloacas llegó al 69,5%. Sin embargo, la combinación de estos tres indicadores dejó un resultado preocupante, ya que menos de la mitad de los argentinos cuenta con todos los servicios al mismo tiempo.

El informe también se conoció en un contexto de fuerte suba tarifaria. Según se detalló, el gas de red acumuló un aumento interanual del 28% en diciembre de 2025 en el AMBA y una suba del 709% desde noviembre de 2023. En el caso del agua, el incremento fue del 13% interanual y del 386% desde el inicio de la actual gestión nacional.

Menos cobertura médica y más presión sobre la salud pública

Pobreza en Argentina. Pobreza en Argentina.

Otro de los puntos críticos del relevamiento fue la caída en la cobertura médica. Durante el segundo semestre de 2025, el 65,4% de la población contó con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. Un año antes, ese porcentaje era del 67,1% y en 2023 llegaba al 67,5%.

Esa baja implica que unas 10.293.000 personas dependan exclusivamente del sistema público de salud, lo que representa al 34,3% de la población. A fines de 2023, ese porcentaje era del 32,4%, por lo que la presión sobre hospitales y centros de salud públicos creció en el último tiempo.

La situación se vuelve aún más delicada entre niños, niñas y adolescentes, donde la dependencia del sistema público alcanza al 45%. En cambio, entre los adultos mayores la cobertura médica sigue siendo muy alta y llega al 96,7%.

Vivienda: estabilidad general, pero con focos de precariedad

En materia habitacional, los datos mostraron una relativa estabilidad, aunque persisten situaciones críticas. El 81% de los hogares tiene viviendas con materiales adecuados, pero el 12,6% presenta calidad parcialmente insuficiente y el 6,4% directamente insuficiente.

Además, el 1,9% de los hogares vive en hacinamiento crítico, una situación que afecta a más de un millón de personas. A eso se suma que el 12% no cuenta con saneamiento adecuado y el 6,1% no tiene baño con descarga de agua.

El informe también advirtió que un 8,2% de los hogares está ubicado en zonas inundables y otro 5,3% vive cerca de basurales. Se trata de condiciones que suelen concentrarse en los sectores de menores ingresos y que profundizan la desigualdad más allá del nivel salarial.