Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

A una semana de nuevas indagatorias, los resultados de las pericias científicas y el testimonio de los imputados podrían definir el rumbo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la joven cordobesa de 14 años . La causa suma pruebas forenses mientras la fiscalía prepara las preguntas centrales para las declaraciones.

La investigación continúa con varias pericias técnicas y científicas que buscan consolidar la secuencia de los hechos. Según fuentes del expediente, los laboratorios están procesando muestras biológicas y evidencias recolectadas en la escena , y los análisis balísticos y de rastros se esperan para los próximos días. Las pericias serán claves para contrastar versiones y ubicar con precisión responsabilidades.

En paralelo, la fiscalía aguarda resultados de estudios genéticos que podrían aportar información central para la causa. De acuerdo con el informe preliminar de autopsia, se detectaron rastros hemáticos debajo de las uñas de la adolescente, por lo que las pericias buscarán determinar a quién pertenecen esas muestras.

Dos detenidos en la causa

Por el caso permanecen detenidos Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina, y Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género. Ambos son investigados por la fiscalía, que continúa sumando pruebas científicas, testimonios e informes periciales.

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier). El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

Expectativa por la declaración de Fassetta

Uno de los movimientos más importantes que se esperan en la causa es la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que vivía en la casa de barrio Cofico donde los investigadores creen que ocurrió el crimen.

La audiencia había sido prevista para esta semana, pero fue postergada. Según indicó su abogado defensor, todavía no pudo acceder formalmente al expediente. La fiscalía analiza su posible participación en las horas posteriores a la desaparición de Agostina, los contactos que mantuvo con la madre de la víctima y movimientos registrados en torno a la vivienda ubicada sobre Juan de Campillo al 800.

El caso

Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en un hecho que generó conmoción y seguimiento mediático. Desde el inicio, la investigación reunió testimonios, peritajes y pruebas materiales. La fiscalía encamina su trabajo técnico y probatorio con vistas a sostener una acusación sólida en la etapa judicial.