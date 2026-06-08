lunes 08 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de junio de 2026 - 07:11
País.

Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

La investigación por el crimen de la adolescente de 14 años entra en una etapa decisiva. La fiscalía espera avanzar con nuevas pruebas científicas y las declaraciones de los acusados.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.

Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.

A una semana de nuevas indagatorias, los resultados de las pericias científicas y el testimonio de los imputados podrían definir el rumbo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la joven cordobesa de 14 años. La causa suma pruebas forenses mientras la fiscalía prepara las preguntas centrales para las declaraciones.

Lee además
Fuentes de la investigación remarcaron que, aunque los cortes no fueron “profesionales”, Barrelier tenía evidentes conocimientos para descuartizar un cuerpo.
País.

Caso Agostina Vega: "Barrelier sabia muy bien lo que hacia"
Córdoba:familiares y amigos despidieron a Agostina Vega
País.

Córdoba: familiares y amigos despidieron a Agostina Vega

Pericias forenses en curso: qué se analiza y plazos previstos

La investigación continúa con varias pericias técnicas y científicas que buscan consolidar la secuencia de los hechos. Según fuentes del expediente, los laboratorios están procesando muestras biológicas y evidencias recolectadas en la escena, y los análisis balísticos y de rastros se esperan para los próximos días. Las pericias serán claves para contrastar versiones y ubicar con precisión responsabilidades.

En paralelo, la fiscalía aguarda resultados de estudios genéticos que podrían aportar información central para la causa. De acuerdo con el informe preliminar de autopsia, se detectaron rastros hemáticos debajo de las uñas de la adolescente, por lo que las pericias buscarán determinar a quién pertenecen esas muestras.

Dos detenidos en la causa

Por el caso permanecen detenidos Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina, y Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género. Ambos son investigados por la fiscalía, que continúa sumando pruebas científicas, testimonios e informes periciales.

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

Expectativa por la declaración de Fassetta

Uno de los movimientos más importantes que se esperan en la causa es la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que vivía en la casa de barrio Cofico donde los investigadores creen que ocurrió el crimen.

La audiencia había sido prevista para esta semana, pero fue postergada. Según indicó su abogado defensor, todavía no pudo acceder formalmente al expediente. La fiscalía analiza su posible participación en las horas posteriores a la desaparición de Agostina, los contactos que mantuvo con la madre de la víctima y movimientos registrados en torno a la vivienda ubicada sobre Juan de Campillo al 800.

El caso

Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en un hecho que generó conmoción y seguimiento mediático. Desde el inicio, la investigación reunió testimonios, peritajes y pruebas materiales. La fiscalía encamina su trabajo técnico y probatorio con vistas a sostener una acusación sólida en la etapa judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Agostina Vega: "Barrelier sabia muy bien lo que hacia"

Córdoba: familiares y amigos despidieron a Agostina Vega

Detuvieron a otro hombre en la causa por el femicidio de Agostina Vega

Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega

Alerta Sofía: qué falló en la búsqueda de Agostina Vega

Lo que se lee ahora
Secuestro de cocaína en Tucumán 
País.

Intentó trasladar casi media tonelada de cocaína por Tucumán y fue detenido

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Castración y vacunación antirrábica: el cronograma semanal en barrios de Jujuy
Jujuy.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma completo

Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas - Imágenes del drone del operativo video
Jujuy.

Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Fuerte choque en Los Perales. video
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel