Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

Incendio contenido pero con riesgos por el viento

El incendio forestal que afecta la zona de Volcán cambió su estado de "fuera de control" a "contenido" en todos sus flancos, según informaron las autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Pese a la mejora en la situación, el fuego continúa con actividad ígnea dentro del perímetro del incendio, por lo que el riesgo permanece latente.

El viento será determinante

Desde el operativo explicaron que la evolución del incendio dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas.

Si aumenta la intensidad del viento o cambia su dirección, existe la posibilidad de que las llamas vuelvan a propagarse fuera del perímetro contenido.

Durante la noche, el incendio continuó encendido, aunque no registró avances en su perímetro, lo que permitió consolidar las tareas de contención realizadas por las brigadas.

En el lugar continúan trabajando brigadistas del Ministerio de Ambiente, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la zona.