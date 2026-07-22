miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 07:35
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Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

El fuego se desató frente al pueblo y se intensificó por las fuertes ráfagas de viento. Bomberos de distintas localidades trabajan para controlar las llamas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Niebla en la zona de Volcán.

Niebla en la zona de Volcán.

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Mucha niebla en la zona

La intensa niebla reduce considerablemente la visibilidad en la zona de Volcán, donde además ayer se registró un importante incendio en los cerros cercanos a La Calera.

Se recomienda circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas para evitar accidentes.

Advierten sobre los riesgos que generan los incendios forestales

Las autoridades recordaron que los incendios forestales no solo provocan daños en la vegetación y la fauna silvestre, sino que también generan consecuencias para la población y las actividades cotidianas.

El humo contamina el aire y afecta especialmente a las personas con enfermedades respiratorias, además de reducir la visibilidad en las rutas, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.

Asimismo, el avance del fuego puede alterar el funcionamiento normal de distintos servicios y obligar a desplegar importantes operativos de emergencia.

Por ese motivo, solicitaron a la población extremar las medidas de prevención y evitar cualquier acción que pueda originar nuevos focos de incendio, especialmente en jornadas con fuertes vientos, ya que las condiciones meteorológicas pueden favorecer una rápida propagación de las llamas.

Incendio contenido pero con riesgos por el viento

El incendio forestal que afecta la zona de Volcán cambió su estado de "fuera de control" a "contenido" en todos sus flancos, según informaron las autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Pese a la mejora en la situación, el fuego continúa con actividad ígnea dentro del perímetro del incendio, por lo que el riesgo permanece latente.

El viento será determinante

Desde el operativo explicaron que la evolución del incendio dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas.

Si aumenta la intensidad del viento o cambia su dirección, existe la posibilidad de que las llamas vuelvan a propagarse fuera del perímetro contenido.

Durante la noche, el incendio continuó encendido, aunque no registró avances en su perímetro, lo que permitió consolidar las tareas de contención realizadas por las brigadas.

En el lugar continúan trabajando brigadistas del Ministerio de Ambiente, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la zona.

Hoy se sumarían los aviones hidrantes para combatir el incendio en Volcán

Un incendio forestal permanece activo en la zona de Volcán, cerca de La Calera, en el departamento Tumbaya. Mientras que el foco ubicado en la parte alta del cerro ya fue contenido, las llamas continúan entre la Ruta Nacional 9 y la ruta vieja, aunque hasta el momento no se registraron daños en viviendas.

En el lugar trabajan tres brigadas del Ministerio de Ambiente, junto a Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, Gendarmería Nacional y Seguridad Vial.

Las autoridades solicitaron a quienes circulen por la Ruta 9 reducir la velocidad, extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal. Además, recomendaron a los vecinos de la zona no acercarse al incendio y mantener puertas y ventanas cerradas por la presencia de humo.

Si las condiciones climáticas lo permiten, este miércoles se sumará apoyo aéreo para reforzar las tareas de combate del fuego, indicaron desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Normalizaron el tránsito en la Ruta 9 a la altura de Bárcena

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que el tránsito vehicular fue normalizado en ambos sentidos sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Bárcena, aunque se solicita circular con extrema precaución.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial indicaron que se realizaron tareas de regulación del tránsito durante el operativo y recomendaron a los conductores mantener la precaución al circular por el sector ya que sigue el incendio.

Terribles imágenes del incendio

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Cortes en Volcán y León

Ariel Silva de Seguridad Vial, confirmó cortes de la ruta 9 en Volcán y León. “Tenemos cortes prolongados. Estamos cortando Volcán y cortando León”, y dijo que “el foco del incendio está al final de la Cuesta de Bárcena y el fuego se extendió hasta Volcán”.

Incendio en Volcán

Rafael es un jujeño que esta varado en la Ruta 9 a raíz del incendio que afecta a los cerros de Volcán. “Hay muchos autos y camiones sobre la ruta. Vehículos de todos los portes que ocupan mucho espacio. El viento es muy fuerte”, relató en diálogo con Canal 4.

Cortaron la Ruta 9 y evacúan a personas varadas

El incendio que afecta los cerros de Volcán continúa fuera de control y las llamas se acercan al pueblo, mientras los equipos de emergencia trabajan en medio de fuertes ráfagas de viento. Ante la situación, la Ruta Nacional 9 fue cortada sin horario previsto de reapertura y comenzaron a retirar a las personas que habían quedado varadas.

Sergio Farfán, bombero voluntario que trabaja en el lugar, habló con Canal 4 y describió la gravedad del escenario: “El fuego se está acercando al pueblo, para que se entienda. Está cerca del pueblo, cerca del cementerio”.

Evacúan a las personas varadas en la Ruta 9

Farfán confirmó que el incendio todavía no pudo ser controlado y señaló que las condiciones meteorológicas complican las tareas: “Tenemos ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora”.

Además, aclaró que la evacuación alcanza por el momento a quienes quedaron sobre la ruta: “Están sacando a la gente que está varada sobre la ruta y se están yendo para el pueblo”.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el avance de las llamas mientras permanece interrumpida la circulación por la Ruta 9.

"Está descontrolado y activo"

Un importante incendio se desató este martes en los cerros ubicados frente a la localidad de Volcán, en el paraje Chilcayoc, donde bomberos y brigadistas trabajan para controlar el avance de las llamas. El viento norte complicó las tareas durante la jornada y provocó que el fuego volviera a intensificarse luego de haber sido contenido parcialmente.

Jorge Torrico, director provincial de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de Jujuy, confirmó que el foco continúa fuera de control. “Es un incendio que está descontrolado hasta ahora. Está activo. Están trabajando cuatro cuadrillas de incendios forestales”, explicó. En el operativo participan brigadistas de San Pedro, El Brete y Humahuaca, además de bomberos voluntarios y Bomberos de la Policía.

Temor en la localidad de Volcán

René Galíndez, comisionado de Volcán, habló con TodoJujuy.com y explicó que “hubo un problemita, aparentemente con un cable, porque estuvo corriendo bastante fuerte el viento norte. Ya se había logrado controlar, pero hace un par de horas se volvió a llevar fuego por el viento”, señaló.

Según indicó Galíndez, el humo comenzó a observarse desde el pueblo durante la tarde, aunque vecinos de la zona señalaron que el foco podría haberse iniciado anteriormente. Con el paso de las horas, la situación empeoró debido a las ráfagas.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

“Parece que nos está jugando en contra el viento. Ojalá que cese un poco”, expresó el comisionado, quien confirmó que en el lugar trabajan Bomberos de Tilcara, Maimará y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, con varias cuadrillas desplegadas.

Sobre la magnitud del incendio, evitó precisar la cantidad de hectáreas afectadas, pero reconoció que el foco es importante: “Es bastante, bastante. Se ve fuego y lo que llama la atención es la cantidad de humo”.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Investigan un posible problema en una línea eléctrica

Testimonios recogidos en el lugar señalaron que antes del inicio del fuego se habría escuchado una explosión y que podría haber caído o sufrido daños un elemento de una línea eléctrica. Por el momento, la causa no fue confirmada oficialmente.

“Aparentemente fue un cable de electricidad, una línea. Es lo que estuvimos escuchando cuando fuimos al lugar”, indicó Galíndez.

Precaución en la Ruta 9

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que el sector se encuentra transitable con precaución debido a incendios de pastizales y presencia de humo. Recomiendan circular a baja velocidad, mantener distancia de frenado y respetar la señalización vial.

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