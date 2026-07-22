Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

Un importante incendio se desató este martes por la tarde en los cerros ubicados frente a la localidad de Volcán, en el paraje Chilcayoc, donde 6 dotaciones de bomberos y brigadistas trabajan para controlar el avance de las llamas.
Mucha niebla en la zona
La intensa niebla reduce considerablemente la visibilidad en la zona de Volcán, donde además ayer se registró un importante incendio en los cerros cercanos a La Calera.
Se recomienda circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas para evitar accidentes.