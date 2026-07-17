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17 de julio de 2026 - 09:40
Clima.

Alerta por viento Zonda en Salta: ráfagas, calor extremo y riesgo de incendios

El viento Zonda continuará afectando al NOA durante los próximos días y anticipan un marcado descenso térmico para el domingo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Viento Zonda en Salta: El fenómeno seguirá presente hasta el sábado y luego llegará un cambio de condiciones con temperaturas más bajas.

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En Salta, el fenómeno seguirá presente hasta el sábado, con máximas cercanas a los 30°C y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Para el domingo se espera un cambio en las condiciones, con un descenso marcado de la temperatura.

Salta: viento Zonda hasta el sábado y baja de temperatura el domingo

Según el pronóstico, viernes y sábado mantendrán condiciones similares, con ambiente cálido, baja humedad y presencia del viento Zonda.

Para el viernes se espera una jornada con una máxima cercana a los 30°C, mientras que el sábado las temperaturas podrían ubicarse entre los 12°C y 29°C.

El cambio llegará el domingo, cuando se prevé un descenso térmico con una máxima cercana a los 20°C.

Jujuy y el NOA bajo vigilancia por ráfagas y riesgo de incendios

El escenario también mantiene en alerta a Jujuy y otras provincias del NOA, especialmente por la combinación de:

  • Viento fuerte.
  • Temperaturas elevadas.
  • Baja humedad.
  • Vegetación seca.

Estas condiciones favorecen la propagación rápida del fuego, por lo que los organismos de emergencia recomiendan extremar las precauciones.

Qué recomiendan ante el viento Zonda

Ante la presencia de ráfagas, se aconseja:

  • No realizar quemas de pastizales, basura o restos de poda.
  • No arrojar colillas ni fósforos encendidos.
  • Asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento.
  • Evitar dejar elementos que puedan generar incendios en zonas con vegetación seca.

Lo más impórtate

Viento Zonda: Continuará afectando la región hasta el sábado.

Temperaturas en Salta

  • Viernes: máxima cercana a 30°C.
  • Sábado: hasta 29°C.
  • Domingo: descenso con máxima cercana a 20°C.

Riesgo de incendios: Las ráfagas, el calor y la baja humedad aumentan la posibilidad de propagación del fuego.

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