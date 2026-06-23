Rige doble alerta en Jujuy: habrá viento zonda en la Puna y temperaturas extremas por frío en Valles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta para distintos sectores de la provincia de Jujuy . Mientras que en la zona de la Puna rige una alerta amarilla por viento zonda, otras regiones se encuentran bajo advertencias por bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas que podrían generar complicaciones durante las próximas horas.

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Según el informe oficial actualizado este martes 23 de junio, el fenómeno afectará especialmente a localidades del norte y oeste jujeño.

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Alerta amarilla por viento zonda en la Puna

La alerta amarilla alcanza a los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se prevé la ocurrencia de viento zonda durante la jornada.

De acuerdo con el SMN, este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. Además, puede generar molestias en personas sensibles y complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

También hay advertencias por frío extremo

A la alerta por viento zonda se suma una advertencia por temperaturas muy bajas en distintos puntos de la provincia. El ingreso de una masa de aire frío provocó un marcado descenso térmico, con mínimas cercanas a los 0°C e incluso valores bajo cero en algunas localidades del interior.

Las condiciones podrían afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar los cuidados y mantener una adecuada calefacción en los hogares.

Localidades afectadas por temperaturas extremas

Además de la alerta amarilla por viento zonda en la Puna, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por temperaturas extremas de frío para distintas localidades de Jujuy.

Las zonas alcanzadas por el nivel amarillo son:

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Departamento Doctor Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Ledesma

Según el organismo, este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado en la salud, con riesgo principalmente para grupos vulnerables como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar ropa de abrigo adecuada, mantener una alimentación e hidratación correctas y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Qué recomienda el Servicio Meteorológico

Ante la vigencia de las alertas, el organismo nacional aconseja:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío.

Mantener una buena hidratación.

Ventilar los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Consultar periódicamente los pronósticos y alertas oficiales.

Resguardar a las personas más vulnerables y a las mascotas.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy

El comienzo de la semana estará marcado por temperaturas bajas y condiciones estables en gran parte de la provincia. En la Puna persistirá la posibilidad de vientos intensos durante algunos períodos, mientras que en los valles y zonas urbanas se espera un ambiente frío, con heladas matinales y cielos parcialmente nublados.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del SMN, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse a lo largo de las próximas horas.