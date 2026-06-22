Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cuándo y para qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para sectores de la provincia de Jujuy. La advertencia alcanza principalmente a la región de la Puna, donde se prevén ráfagas intensas que podrían generar complicaciones en la circulación y afectar actividades al aire libre.

Jujuy. Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: cuándo y qué zonas están afectadas

Según el organismo, el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las áreas afectadas comprenden sectores cordilleranos y puneños de Jujuy, especialmente los departamentos de Susques, Cochinoca, Rinconada y Santa Catalina. En estas regiones se esperan vientos persistentes del sector oeste con velocidades elevadas y ráfagas que podrían superar los valores previstos de manera puntual.

En el caso particular de la Puna de Susques, el sistema de alerta temprana del SMN señala condiciones de viento con nivel amarillo durante la jornada y parte del día siguiente.

Cuándo se espera el fenómeno

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más intensas se registrarían entre la tarde y la noche, con períodos de mayor actividad en zonas altas y de montaña. La alerta se mantiene vigente durante las próximas horas y será actualizada por el SMN en función de la evolución del sistema meteorológico.

Posibles efectos de los fuertes vientos

Las autoridades meteorológicas advierten que las ráfagas pueden provocar reducción de visibilidad por levantamiento de polvo, especialmente en rutas de la Puna. Además, no se descartan dificultades para el tránsito y afectaciones menores en estructuras precarias o elementos que no estén correctamente asegurados.

Recomendaciones para la población

Ante la vigencia de la alerta amarilla, el SMN recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Circular con precaución en rutas y caminos de montaña.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de los organismos de Protección Civil.

Las autoridades solicitan especial atención a residentes, transportistas y turistas que transiten por la región puneña, donde las condiciones podrían variar rápidamente durante las próximas horas.