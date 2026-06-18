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18 de junio de 2026 - 08:59
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos en Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para algunos sectores de la provincia de Jujuy.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de la Puna y la Cordillera de Jujuy. El fenómeno comenzó a regir durante la mañana de este jueves 18 y se extenderá durante la tarde y la noche en las áreas afectadas, de acuerdo con el pronóstico oficial consultado en el sistema de alertas del organismo.

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Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: cuándo y qué zonas están afectadas

Según el mapa de alertas del SMN, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgos para determinadas actividades.

Embed - INTENSO VIENTO EN LA QUEBRADA

Las zonas alcanzadas por la alerta

De acuerdo con los gráficos oficiales del SMN, la alerta amarilla por viento Zonda abarca los siguientes sectores de la provincia:

  • Cordillera de Cochinoca.
  • Cordillera de Rinconada.
  • Cordillera de Santa Catalina.
  • Cordillera de Susques.
  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.

Las advertencias se concentran principalmente en las regiones de la Puna y sectores cordilleranos del oeste provincial.

Qué se espera

El organismo nacional prevé la presencia de viento Zonda con velocidades que oscilarán entre los 35 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora en algunos sectores. Además, en las zonas más elevadas de la cordillera se esperan vientos del oeste con velocidades superiores, acompañados por ráfagas intensas.

El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad relativa, condiciones típicas asociadas al Zonda.

Recomendaciones oficiales

Ante la vigencia de la alerta amarilla, el SMN recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • Circular con precaución en rutas y caminos de montaña.
  • Tener preparada una mochila de emergencia con documentación y elementos indispensables.

Por el momento, las áreas bajo alerta presentan afectación principalmente durante la jornada de este jueves, mientras que para los días siguientes las condiciones tenderían a mejorar según la evolución de los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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