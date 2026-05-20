Una región de Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: dónde y para cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la zona de la Puna de Susques , en la provincia de Jujuy. El fenómeno está previsto para la tarde del jueves 21 de mayo y podría generar complicaciones en rutas y sectores abiertos de la región.

SMN. Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Jujuy. Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: qué zonas estarán afectadas y cuándo

De acuerdo al informe oficial, el alerta alcanza específicamente a la región puneña y se enmarca dentro del sistema de advertencias tempranas que emite el organismo nacional para fenómenos meteorológicos con capacidad de ocasionar inconvenientes.

Según el SMN, el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En este caso, la advertencia está relacionada con intensos vientos que afectarían la zona durante la tarde del jueves. El resto de los días previstos en el pronóstico para la región se mantienen bajo nivel verde, es decir, sin fenómenos de peligro.

Cómo estará el tiempo en la Puna

Para Susques y alrededores, el SMN anticipa jornadas frías y mayormente estables. Este jueves se espera una mínima de -3°C y una máxima de 13°C, con cielo algo nublado durante gran parte del día y condiciones ventosas hacia la tarde.

En los días posteriores continuarán las bajas temperaturas, con mínimas que oscilarán entre los -5°C y -2°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 10°C y 14°C.

El pronóstico para San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, el tiempo continuará estable durante los próximos días, aunque con mañanas frías y presencia de neblina.

Para este miércoles, el SMN pronostica una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 17°C. Durante la mañana se espera neblina, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche se presentará mayor nubosidad.

El jueves las temperaturas descenderán levemente, con una mínima de 6°C y máxima de 13°C. El viernes continuará el ambiente fresco, con registros entre 5°C y 15°C.

De cara al fin de semana, las condiciones se mantendrían estables, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con máximas que rondarán entre los 15°C y 18°C.