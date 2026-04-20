Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: qué zonas estarán afectadas y cuándo

Jujuy tendrá alerta amarilla por tormentas durante dos tramos consecutivos: la noche de este lunes 20 de abril y la mañana del martes 21. Según el parte, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.
Las zonas afectadas en Jujuy
Las áreas comprendidas por la alerta son El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.
De esta manera, el aviso incluye buena parte de los Valles, sectores de las Yungas y también zonas bajas de la Quebrada, donde se recomienda seguir la evolución del pronóstico y extremar precauciones ante posibles tormentas fuertes.
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Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy
Para el martes 21 de abril, el pronóstico anticipa una jornada nublada y más fresca, con máxima de 19°C y mínima cercana a 14°C, además de probabilidad de lluvia durante el día.
En tanto, para el miércoles 22 de abril se espera otra jornada fresca e inestable, con 18°C de máxima y 13°C de mínima, cielo mayormente nublado y presencia de chaparrones.
Recomendaciones ante la alerta
Frente a este tipo de eventos, se aconseja evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no sacar residuos que puedan obstruir desagües, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Esta recomendación es consistente con el tipo de fenómenos previstos en el alerta amarillo.
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