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17 de abril de 2026 - 09:11
País.

Termina la ciclogénesis y vuelven las tormentas con un frente frío: qué pasará en Jujuy

Anticipan que el ingreso de otro frente frío provocará tormentas en el país. Conocé cómo estará el tiempo el fin de semana en Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen alusiva a ciclogénesis y lluvias

Imagen alusiva a ciclogénesis y lluvias

Una vez finalizada la presencia de la ciclogénesis, los especialistas indican que tras el ingreso de un nuevo frente frío, volverán las tormentas al país. En ese marco, el tiempo en Jujuy presentará variaciones con días nublados, probables lluvias y un descenso marcado de temperaturas a partir de la próxima semana.

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Centro y norte con calor, humedad y nuevas tormentas

Meteored informó que en la franja central y norte del país persiste un ambiente cálido y húmedo, con tiempo en líneas generales estable, aunque con focos puntuales de inestabilidad.

tormentas verano

Desde la tarde del viernes, perturbaciones en altura favorecerán tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, sobre el oeste y norte de La Pampa, Mendoza, San Luis y sectores de Córdoba.

Entre el sábado y el domingo, la inestabilidad se extenderá hacia Buenos Aires, gran parte de La Pampa, Cuyo y Córdoba. Durante la tarde del domingo, las tormentas también avanzarán sobre Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, el NOA, Chaco y Formosa.

mapa de tormentas

Cómo estará el tiempo en Jujuy el fin de semana

Entre el viernes, el sábado y el domingo, las máximas previstas para Jujuy rondarán entre los 22° y 25°C. Se esperan jornadas con cielo mayormente nublado o cubierto, con altas probabilidades de precipitaciones a partir de la tarde del 17 de abril.

Las condiciones comenzarán a desmejorar, con mayor probabilidad de lluvias débiles durante el sábado. Ese escenario se extendería hasta el domingo y el inicio de la próxima semana, período en el que también se prevén bajas temperaturas e inestabilidad.

El desarrollo de tormentas hasta el sábado 18 de abril

Embed - DESARROLLO DE TORMENTAS DESDE EL VIERNES HASTA EL SÁBADO 18 DE ABRIL

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