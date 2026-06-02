Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.

Una mujer oriunda de Libertador General San Martín, Jujuy, perdió la vida en un choque frontal que tuvo lugar la noche del domingo en la provincia de Córdoba . El hecho ocurrió sobre la ruta provincial 14, en un tramo ubicado entre las localidades de Nono y Arroyo de Los Patos.

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La víctima se trasladaba en un Volkswagen Suran junto a otras cuatro personas cuando el vehículo impactó de frente contra un Ford Fiesta. Las circunstancias que derivaron en la colisión todavía forman parte de la investigación.

Personal policial y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar luego de recibir el alerta por el choque. Al arribar, los profesionales constataron el fallecimiento de la mujer jujeña debido a las graves lesiones sufridas durante el impacto , indica el diario La Voz.

Choque en Córdoba (1) Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el hecho se registró a la altura del kilómetro 98 de la ruta provincial 14. Por motivos que aún no fueron establecidos, los dos automóviles terminaron chocaron de manera frontal.

En el Volkswagen Suran viajaban un hombre y cuatro mujeres mayores de edad, incluida la víctima fatal. En tanto, el Ford Fiesta era conducido por una mujer de 44 años que circulaba acompañada por una niña de 9 años.

La violencia del choque movilizó a distintos organismos de asistencia, que trabajaron durante varias horas en el sector para atender a los ocupantes de ambos vehículos y asegurar la zona.

Asistencia a los heridos

Tras las primeras tareas de rescate, los sobrevivientes recibieron atención médica en el lugar. Posteriormente, fueron derivados a un centro sanitario para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

Las autoridades no difundieron detalles sobre la gravedad de las lesiones que presentaban los involucrados ni tampoco informaron sobre la evolución de cada paciente.

Mientras tanto, efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas que provocaron el choque.