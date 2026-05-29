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29 de mayo de 2026 - 12:58
Policiales.

Córdoba: cinco personas fueron rescatadas tras una intoxicación por monóxido de carbono

Las víctimas, de entre 20 y 53 años, fueron encontradas desvanecidas en una vivienda y asistidas de urgencia antes de ser trasladadas al Hospital de Urgencias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescataron y salvaron a 5 personas desmayadas por inhalación de monóxido de carbono.

Rescataron y salvaron a 5 personas desmayadas por inhalación de monóxido de carbono.

Un hecho que pudo terminar en tragedia ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde cinco personas fueron rescatadas tras desmayarse por una posible inhalación de monóxido de carbono dentro de una vivienda. Las víctimas, de entre 20 y 53 años, fueron halladas inconscientes .

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Afortunadamente lograron ser trasladadas de urgencia al Hospital de Urgencias para su atención médica. Durante la madrugada de este viernes, efectivos policiales se dirigieron a una vivienda situada en calle Pública al 2600, en barrio Jardines del Sur.

Monóxido de carbono.

Córdoba: el arribo policial tras un alerta al 911

El accionar policial tuvo lugar luego de un aviso al 911 que advertía sobre varias personas descompensadas dentro de un domicilio.

Al llegar, los agentes asistieron y rescataron a cinco adultos, de entre 20 y 53 años, que se encontraban inconscientes a raíz de una posible intoxicación por monóxido de carbono.

5 personas fueron rescatadas este viernes desmayadas en su casa por intoxicación de monóxido de carbono.

Más tarde, personal médico de emergencias los atendió en el lugar y ordenó su traslado al Hospital de Urgencias para una evaluación más exhaustiva. El episodio continúa bajo investigación para determinar cómo se originó la situación.

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