miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 21:28
Advertencia.

Mujer fue hospitalizada en Jujuy por inhalar de monóxido de carbono: qué dicen los especialistas

Una vecina del barrio San Pedrito fue hospitalizada en el hospital San Roque luego de inhalar monóxido de carbono por dejar la garrafa encendida.

Una mujer de 30 años ingresó al hospital San Roque de la capital jujeña por inhalación de monóxido de carbono luego de quedarse dormida con una garrafa abierta. Especialistas en salud y seguridad explican por qué este gas puede ser mortal y cuáles son los pasos a seguir para prevenir intoxicaciones.

Emergencia por inhalación de monóxido de carbono en el barrio San Pedrito

En la noche del miércoles, efectivos de la policía de Jujuy respondieron a un llamado del 911 proveniente de una vivienda del asentamiento Néstor Kirchner en el barrio San Pedrito. Por la situación planteada recurrieron al SAME 107, quienes de inmediato acudieron al lugar y encontraron a una una mujer descompensada, tendida en el suelo.

Según el parte policial, la víctima había inhalado monóxido de carbono al quedarse dormida con la garrafa encendida antes de cocinar. Como principal medida fue trasladada al hospital San Roque en “estado estable” pero con diagnóstico de intoxicación por gas.

Personal del hospital informó que la mujer permaneció en observación médica y se encuentra fuera de peligro.

Qué es el monóxido de carbono y por qué es peligroso

Este accidente que no pasó a mayores, tiene su origen muchas veces en descuidos o falta de información sobre el cuidado y manejo de algunos artefactos que pueden representar un peligro si no se realiza adecuadamente.

El monóxido de carbono (CO) es un gas invisible, sin olor ni sabor, que se produce cuando los combustibles no se queman completamente. Puede generarse en hogares por artefactos a gas, calefones, estufas, braseros o cocinas mal ventilados o en mal estado.

El Ministerio de Salud de la Nación explica que este gas es especialmente peligroso porque reemplaza al oxígeno en la sangre y puede dañar órganos vitales como el cerebro y el corazón, incluso causar la muerte.

Consejos de especialistas y medidas de prevención

Frente a estos riesgos, médicos y técnicos recomiendan varias acciones concretas:

  1. Ventilar los ambientes siempre, especialmente cuando se usan artefactos de combustión.
  2. Revisar instalaciones de gas una vez al año con un gasista matriculado.
  3. Comprobar que la llama de estufas y hornallas sea de color azul, lo cual indica buena combustión.
  4. Evitar dejar artefactos a gas funcionando mientras se duerme o cuando no hay buena ventilación.

Desde el punto de vista médico, los primeros síntomas de intoxicación pueden confundirse con una gripe o malestar general: dolor de cabeza, náuseas o mareos, por eso es clave actuar rápido si se sospecha exposición.

Relación con el mantenimiento de artefactos en el hogar

En una nota reciente realizada por este medio, alertamos que en relación a calefones y artefactos a gas, existen muchas intoxicaciones que se producen por errores en el mantenimiento o uso inadecuado, como falta de revisión periódica, ausencia de ventilación o artefactos instalados en lugares cerrados. Por ello es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones en el hogar para evitar daños irreversibles.

