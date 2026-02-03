martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 11:16
Sociedad.

Dos niños y su niñera murieron por intoxicación con monóxido de carbono

Una mujer de 32 años y dos niños, de 2 y 4 años, fallecieron este lunes por la tarde en un departamento porteño, en un hecho que investiga el SAME y Bomberos.

Por  Redacción de TodoJujuy
Murieron dos hermanitos y una niñera por intoxicación con monóxido de carbono. &nbsp;

Murieron dos hermanitos y una niñera por intoxicación con monóxido de carbono.

 

Este lunes, tres personas perdieron la vida en Villa Devoto, incluido dos menores, por una posible intoxicación por monóxido de carbono en un departamento ubicado en Mercedes al 4400. El incidente salió a la luz tras un llamado a la Comisaría Vecinal 11B, en el que una mujer advirtió que la niñera y sus dos hijos se encontraban inconscientes al interior del inmueble cuando llegó al lugar.

Tras recibir la alerta, se activó un operativo de urgencia que movilizó a diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al lugar llegaron policías de la Ciudad, bomberos y personal del SAME, coordinando la asistencia de inmediato.

Murieron una niñera y los dos hermanitos que cuidaba en un departamento de Villa Devoto.

Los detalles de la tragedia en Villa Devoto

Al ingresar al departamento, los equipos confirmaron el fallecimiento de la mujer de 32 años, mientras que los dos menores, de 2 y 4 años, fueron trasladados con carácter urgente al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta.

Embed

De acuerdo con los reportes oficiales, los intentos médicos no pudieron salvar a los niños, quienes fallecieron poco después en el hospital, dejando un balance trágico de tres víctimas fatales.

Mientras el personal sanitario continuaba con su labor, técnicos de Metrogas se presentaron en el edificio para realizar inspecciones y cortar el suministro de gas como medida de seguridad.

Murieron una niñera y los dos hermanitos que cuidaba en un departamento de Villa Devoto.

Según indicaron desde la empresa, el centro de emergencias de Metrogas recibió por la tarde un aviso de Defensa Civil de la Ciudad, alertando sobre una posible intoxicación por monóxido de carbono en un departamento de Villa Devoto.

Intervención de Metrogas y refuerzo de seguridad en el edificio

Tras recibir la alerta, los especialistas de la empresa de gas se desplazaron hasta el inmueble ubicado en Mercedes 4451, segundo piso, donde se llevaba adelante el operativo. Al llegar, constataron que los bomberos y el personal del SAME ya estaban interviniendo en la situación.

Tres personas murieron este lunes, entre ellas dos menores de edad.

Según informaron, los equipos de salud habían trasladado a tres personas a diferentes centros médicos. Durante las primeras revisiones, se sospechó que los síntomas podrían deberse a una intoxicación por monóxido de carbono.

Las labores en el lugar continuaron con la intervención de los distintos organismos involucrados, mientras se implementaban las medidas necesarias para asegurar el edificio y prevenir posibles riesgos adicionales. Hasta el momento, no se dieron detalles sobre el origen del gas ni sobre el estado de las instalaciones del departamento.

