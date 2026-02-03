Se peleó con el actual de su ex en el museo de Mar del Plata y todo quedó grabado

Se cruzó con su ex novia y con su actual pareja en un museo de Mar del Plata.

Un hecho violento interrumpió la calma en un museo de Mar del Plata , cuando dos hombres comenzaron a pelear físicamente frente a la atónita mirada de varios visitantes. Según indicaron, el conflicto podría haber surgido a raíz de un enfrentamiento sentimental .

El momento, captado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales , se produjo el pasado domingo por la tarde en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR) , situado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara , en la zona norte de la ciudad.

Según reconstruyó el portal local 0223 , basándose en el relato de la mujer que registró el incidente, una pareja ingresó al museo cuando, de forma inesperada, se topó con el exnovio de la mujer . El encuentro comenzó como un intercambio de palabras , que escaló progresivamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico a golpes .

Dos hombres se enfrentaron a golpes en pleno hall central del Museo MAR, en Mar del Plata. Según trascendió, uno de los involucrados recorría el museo junto a su novia cuando se cruzó de manera inesperada con el exnovio de la mujer. pic.twitter.com/Y0nWEJHXJW

En las imágenes que circulan, se puede ver cómo la tensión aumentó velozmente entre gritos y forcejeos , mientras varias personas intentaban separar a los involucrados , y uno de ellos terminó desplomándose al piso.

A pesar de la violencia, según informaron empleados del museo, el personal de seguridad actuó de inmediato, logrando controlar la situación en poco tiempo.

Violencia en la clínica Luro: familiares atacaron a un vigilador

Este lunes se registraron hechos de violencia extrema en una clínica de Mar del Plata, cuando familiares de un paciente agredieron a un vigilador del lugar. Los ataques incluyeron sillazos, golpes de puño e incluso el uso de un casco de motocicleta como arma.

El incidente tuvo lugar en la clínica Luro, ubicada sobre avenida Pedro Luro al 4600. Según informaron medios locales, alrededor de las 16 horas, dos hombres ingresaron al establecimiento completamente alterados.

Las cámaras de seguridad del centro de salud captaron toda la secuencia. En un primer momento, uno de los agresores lanzó el casco de su moto hacia el guardia, quien apenas pudo cubrirse la cabeza. Seguidamente, el segundo individuo repitió la acción.

Sin perder tiempo, los dos agresores comenzaron a golpear al vigilador con puñetazos, incluso utilizando sillas como armas. Varias personas presentes en el sanatorio intentaron intervenir para detener la agresión, aunque los ataques se mantuvieron durante casi un minuto.

Según los primeros reportes, los agresores serían parientes de un paciente a quienes el guardia había impedido el acceso, dado que en ese momento se realizaban labores de limpieza en la clínica.

Víctima y agresor: detalles del enfrentamiento en el gimnasio

Cabe recordar que en diciembre pasado, se produjo otro hecho de violencia extrema en la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Areco, cuando un joven agredió por sorpresa a un instructor de kickboxing durante un enfrentamiento dentro de un gimnasio.

De acuerdo con la información difundida, la víctima del ataque es Alexis Acuña, un hombre de 34 años especializado en la enseñanza de diversas artes marciales y disciplinas de combate, incluyendo kickboxing y taekwondo.

Por su parte, el agresor fue identificado como un joven con las iniciales P.P., quien concurría al gimnasio como cliente habitual y realizaba entrenamientos de pesas de manera independiente.