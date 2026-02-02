lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 16:45
Hogar.

Cinco trucos para reducir las peleas de pareja, según una especialista

Michele Weiner-Davis revela estrategias simples y efectivas para manejar los conflictos cotidianos y mejorar la convivencia. Conocelas en detalle.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial.

Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial.

Los conflictos son normales en cualquier pareja, pero si se vuelven constantes pueden erosionar la convivencia y repercutir en el bienestar de ambos miembros. Frecuentemente, estas peleas surgen por diferencias aparentemente insignificantes que, con el paso del tiempo, se transforman en un patrón difícil de cambiar.

Frente a esta situación, desarrollar estrategias saludables para manejar los desacuerdos puede ser determinante para que la relación se consolide en lugar de deteriorarse.

Técnicas para discutir menos con tu pareja.

La especialista en relaciones de pareja Michele Weiner-Davis, conocida por sus aportes en Psychology Today, sugiere cinco métodos prácticos para evitar que los roces diarios escalen en discusiones más serias. Según ella, manejar adecuadamente los desacuerdos no solo disminuye la tensión, sino que también fortalece la conexión emocional y el respeto mutuo entre los miembros de la pareja.

Los mejores trucos para discutir menos con tu pareja

Estas estrategias están pensadas para que las parejas puedan identificar los hábitos que generan disputas innecesarias y modificar su manera de enfrentarlas. La profesional ofrece ejemplos concretos tomados de su experiencia en terapia, los cuales han demostrado ser eficaces en la práctica.

La importancia de conversar con tu pareja.

Rompe los patrones

El primer consejo de Weiner-Davis consiste en interrumpir la repetición constante de conflictos. Con frecuencia, las parejas se ven atrapadas en una especie de patrón automático, reaccionando siempre de la misma manera ante ciertos temas, aun sabiendo que esto intensifica la tensión.

La especialista sugiere hacer una pausa antes de responder y preguntarse: “¿Esto que voy a decir me acercará a mi objetivo o me alejará aún más?”. Si la respuesta indica que solo empeorará el conflicto, lo más recomendable es no insistir por el mismo camino.

Recordad por qué se empezó la relación.

Alterar la manera de actuar, incluso con un detalle mínimo, puede transformar por completo la dinámica del conflicto. Experimentar con respuestas distintas y prestar atención a sus efectos permite identificar enfoques más efectivos que reducen las disputas y previenen enfrentamientos superfluos.

Elige tus batallas para discutir menos

No todos los conflictos requieren confrontación. Weiner-Davis recomienda aprender a diferenciar los asuntos esenciales de los que solo generan desgaste innecesario. En muchas ocasiones, pasar por alto pequeñas irritaciones y no transformar cada diferencia en un enfrentamiento puede resultar más beneficioso para la relación.

El punto central consiste en identificar cuándo vale la pena dialogar y cuándo conviene optar por la calma. La especialista señala: “Algunas batallas simplemente no valen la pena; debes elegirlas con cuidado”. Reservar la energía para los problemas verdaderamente significativos ayuda a evitar rencores y preservar un ambiente de respeto mutuo.

Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial.

Habla menos y escucha más

Durante una discusión, es común centrarse únicamente en sostener el propio argumento, dejando de lado la atención hacia la pareja. Weiner-Davis enfatiza que detenerse y realmente escuchar los sentimientos y motivos del otro es fundamental para que los conflictos no se intensifiquen.

No hace falta coincidir en todo, pero demostrar empatía resulta clave: expresiones como “entiendo tu punto de vista, aunque no lo comparta” suelen ser suficientes para disminuir la tensión. Cuando alguien percibe que lo escuchan de verdad, tiende a relajar la defensa, y el diálogo puede transformarse en un intercambio más respetuoso y productivo.

La experta, Michele Weiner-Davis, comparte los trucos más efectivos para evitar las discusiones sin sentido.

Tómate un tiempo de descanso

Cuando una pelea comienza a intensificarse y ambos sienten que no logran calmarse, lo más recomendable es tomarse un descanso. Weiner-Davis sugiere establecer previamente una señal, ya sea un gesto o una palabra, que indique que es momento de detener la discusión y concederse al menos media hora para recuperar la calma.

Durante ese lapso, cada persona puede dedicarse a alguna actividad que le permita relajarse, como caminar, leer o escuchar música. Luego, si hace falta, la conversación puede reanudarse con una actitud más tranquila y receptiva.

Las discusiones forman parte de cualquier relación de pareja, pero cuando se repiten demasiado pueden desgastar la convivencia.

Recuerda por qué estáis juntos

Más allá de aprender a manejar los conflictos, Weiner-Davis destaca que proteger la relación es esencial. Recordar por qué eligieron estar juntos, vivir experiencias placenteras y mantener demostraciones de afecto contribuye a fortalecer el vínculo y a sobrellevar las dificultades.

Reservar tiempo para salidas en pareja, dialogar sobre cuestiones importantes y conservar una intimidad gratificante son maneras de afianzar la conexión emocional y evitar que los roces diarios disminuyan lo positivo que comparten.

