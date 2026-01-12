Quién es Maia Reficco, la artista que suena como posible pareja de Franco Colapinto

A menos de dos meses del inicio del calendario 2026 de la Fórmula 1 , Franco Colapinto compartió en su cuenta de Instagram un resumen visual de sus días de descanso en la Argentina . Entre postales de entrenamientos , momentos de ocio y encuentros con amigos a orillas del mar , hubo una imagen de una artista que no pasó inadvertida.

Puntualmente, se trata de una foto de la actriz argentino-estadounidense Maia Reficco luciendo un casco del equipo Alpine . Apenas unos instantes después de salir a la luz, la imagen comenzó a circular masivamente y dio lugar a versiones que iban desde un vínculo de fuerte complicidad hasta señales de un posible romance .

Lejos de ignorar el revuelo , los dos reaccionaron al comentario generalizado en redes y publicaron mensajes que no hicieron más que profundizar el misterio en torno a una eventual relación sentimental .

“Qué puedo saber eu”, comentó Maia en la publicación del joven de Pilar , combinando palabras en portugués y castellano . La respuesta de Colapinto no tardó en llegar y siguió la misma línea: “ De qué estamos falando ”. Ambos mensajes aluden a una célebre expresión del entrenador argentino Luis Zubeldía , pronunciada en una conferencia de prensa durante su paso por San Pablo y que con el tiempo se transformó en un meme muy difundido.

Más allá de las señales evidentes —la imagen incluida en el carrusel de Instagram y el cruce de comentarios— apareció otro guiño que no pasó desapercibido. Días antes, la actriz, de 25 años, había publicado un álbum con varias fotos acompañado por una frase sugestiva: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

El intercambio de mensajes en el posteo de Franco Colapinto.

Ese mismo enunciado fue retomado por Colapinto en el texto que eligió para su posteo: “Lindo verano para ser un ‘¡Deportista de alto rendimiento!’ Todo ready (listo). Ahora sí que empieza el 2026”.

De todos modos, pese a las versiones que circularon y al movimiento que se generó en redes sociales, hasta el momento no existió una confirmación pública que avale un vínculo sentimental formal entre ellos.

Quién es Maia Reficco

Maia Reficco llegó al mundo el 14 de julio de 2000 en la ciudad de Boston, aunque su historia familiar está profundamente vinculada a la Argentina. Desde muy pequeña se desenvolvió en un ambiente creativo, marcado por la presencia constante del arte y la música. Es hija de Katie Viqueira, una figura destacada del tango y el folclore, quien además trabajó como entrenadora vocal de reconocidos artistas latinoamericanos, entre ellos Chayanne.

La publicación de Maia Reficco con una descripción similar a la de Franco Colapinto.

Ese contexto familiar fue determinante para que, desde temprana edad, Maia soñara con desarrollarse en el ámbito musical. Cuando tenía ocho años, su familia decidió volver al país, y fue allí donde transcurrieron la mayor parte de su niñez y adolescencia. Ese regreso a la tierra que también formó a su madre resultó fundamental para consolidar su identidad y su camino artístico.

Con apenas 15 años y convencida de que el circuito artístico argentino ya no alcanzaba para sus aspiraciones, optó por regresar a Estados Unidos y establecerse en Los Ángeles. En esa ciudad dio inicio a su preparación profesional: profundizó su camino musical de la mano del coach Eric Vetro y logró acceder a una beca para perfeccionarse en canto en la escuela Berklee, ubicada en la ciudad donde había nacido.

Maia Reficco, actriz y cantante.

De todos modos, el verdadero punto de inflexión en su carrera se produjo al convertirse en la protagonista de Kally’s Mashup, la serie emitida por Nickelodeon. Ese papel la impulsó a un reconocimiento global cuando tenía solo 17 años. A partir de allí, su trayectoria tomó un ritmo acelerado y se tradujo en la participación en producciones de gran visibilidad dentro del mundo audiovisual.

Dentro de su recorrido profesional sobresalen trabajos como su aparición en Pretty Little Liars: Original Sin, la serie que funciona como antesala del fenómeno de HBO, y una marca inédita en los escenarios internacionales: fue la intérprete más joven en ponerse en la piel de Eva Duarte de Perón en el musical Evita en Broadway.

Maia Reficco, actriz y cantante.

Al mismo tiempo, sostuvo su faceta como cantante con lanzamientos como Tuya, De Ti, Tanto Calor y Rápido y Furioso, consolidando un perfil artístico atravesado por sus raíces latinas.

La propia Reficco remarcó en distintas ocasiones que su lazo con la Argentina continúa siendo un eje fundamental tanto a nivel personal como profesional. En ese marco, mientras desarrolla nuevo material musical, dio pasos firmes hacia el cine, sumando títulos como A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow, One Fast Move y La Dolce Casa.