Franco Colapinto enfrenta la 2° práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

La última fecha de la Fórmula 1 en Abu Dhabi llegó con frentes abiertos: el título aún sin dueño —con Lando Norris , Max Verstappen y Oscar Piastri aún con chances — y el objetivo de Franco Colapinto de cerrar con buenas sensaciones un año complejo, la escudería finalizará el Campeonato de Constructores en el último lugar tras quedar sexta la temporada pasada.

En la FP1 , dominada por la presencia de nueve rookies , el argentino firmó un destacado décimo puesto , quedando a solo tres décimas de Norris y Verstappen.

Entre los debutantes se destacó también Pato O'Ward , que manejó el McLaren de Piastri. La continuidad de la actividad con la FP2 está programada para las 10 y la transmición corre por cuenta de Fox Sports , las apps de Disney+ y F1TV .

El inicio de la segunda práctica es un momento en el que Colapinto podría mostrar el verdadero rendimiento del Alpine ya compartiendo la pista con Pierre Gasly , quien en la FP1 había cedido su monoplaza al estonio Paul Aron , autor del 13° tiempo . En total, nueve pilotos tester habían reemplazado a titulares en esa primera salida del día.

Franco Colapinto al Mando del Alpine, delante del Sauber de Nico Hülkenberg.

Con el comienzo de la FP2, Colapinto fue uno de los primeros en salir al trazado de Yas Marina. También se apresuraron a girar quienes estuvieron ausentes en la FP1: Gasly, Albon, Lawson, Stroll, Tsunoda y Hamilton.

Pocos minutos después llegó la nueva novedad: el primer registro de Colapinto, marcado con neumáticos duros, fue un 1m26s649, casi tres décimas más veloz que el de Gasly, que había establecido 1m27s381 con compuesto medio. Los tiempos iniciales eran altos para ambos Alpine en la apertura de la tanda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlpineF1Team/status/1996868774885314671&partner=&hide_thread=false The post-dinner debrief pic.twitter.com/T4RbOlPo0B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 5, 2025

La última actualización del tramo informado llegó cuando Ollie Bearman tomó momentáneamente la cima de la sesión: el inglés, que había perdido tiempo en la FP1 por un problema hidráulico en su Haas, trepó a la P1 con 1m24s744 usando la goma blanda.

Verstappen quedó a 54 milésimas con neumático amarillo, similar al elegido por la mayoría de los pilotos. Solo Ocon, con el otro Haas, utilizaba el compuesto rojo, mientras que Hülkenberg acompañaba a Colapinto en el uso del duro.