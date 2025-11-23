Franco Colapinto criticó su Alpine tras carrera en Las Vegas

Colapinto no quedo conforme con la carrera en Las Vegas

El piloto argentino Franco Colapinto, mostró su frustración después de finalizar 17º en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. En una nueva competencia donde su Alpine A525 sufrió problemas de adherencia y rendimiento, Colapinto no pudo encontrar el ritmo esperado.

El corredor bonaerense criticó la excesiva parafernalia de los fuegos artificiales en la largada y luego se centró en el desempeño del auto. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. No tenía grip y no se podía doblar bien el volante, el auto se corría de atrás”, comentó sin filtros.

Franco Colapinto correrá con Alpine la temporada 2026. Franco Colapinto se fue disconforme de Las Vegas “Hoy fue un desastre el auto” Colapinto explicó que el toque inicial con Alex Albon, que le rompió el difusor trasero, complicó aún más las cosas. “Hoy fue un desastre el auto. No podía frenar bien ni cargar la rueda trasera sin que el auto se moviera. No sé si fue por daños o de base, pero no rindió como debería”, agregó.

Con partida desde el 15º puesto y una estrategia a una sola parada en boxes con un cambio de neumáticos de 4 segundos, Colapinto terminó sin poder ser competitivo por la falta de agarre del A525 en el circuito urbano. A pesar de completar las 50 vueltas, la frustración fue evidente.

El piloto señaló que sus expectativas ahora están puestas en 2026, cuando Alpine introducirá nuevos autos más pequeños, motores Mercedes en lugar de Renault, y nuevas transmisiones y suspensiones, un cambio radical para mejorar el rendimiento. Mientras tanto, Max Verstappen ganó la carrera de Las Vegas, seguido por Lando Norris y George Russell, manteniendo viva la lucha por el título mundial de la temporada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlpineArg_/status/1992445056008286378&partner=&hide_thread=false COMO SE SALVÓ COLAPINTO!



TREMENDO INICIO DE CARRERA!

pic.twitter.com/Ivx9YZIL4G — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 23, 2025 Próxima carrera La próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 28 al 30 de noviembre de 2025 en el Circuito Internacional de Lusail. Esta será la penúltima fecha de la temporada antes del cierre en Abu Dhabi. La actividad incluye prácticas libres, clasificación sprint y la carrera principal, con la carrera prevista para el domingo 30 de noviembre.

