Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre

A comienzos de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento salarial para las empleadas domésticas de 2,7%, distribuido en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se estableció un pago adicional no remunerativo.
La CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, dispuso que el bono no remunerativo será de $14.000 mensuales y se pagará durante tres meses, hasta enero, para quienes superen las 16 horas de trabajo por semana.
Este ajuste afecta a más de 1,3 millones de empleadas en todo el país y da continuidad a una serie de aumentos que habían tenido una última modificación en septiembre, con un incremento total de 6,5% distribuido en julio, agosto y septiembre. Datos recientes indican que los valores reales por hora superan en al menos $2.000 los mínimos oficiales.
Luego de aplicarse el 1,4% en noviembre sobre los sueldos mínimos vigentes, las escalas salariales para diciembre, basadas en las tablas de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), quedarían aproximadamente así:
Empleadas con retiro:
$3.783,32 por hora / $471.961,06 mensual
Empleadas sin retiro:
$4.143,71 por hora / $525.691,97 mensual
Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas):
Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensual
Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensual
Caseros:
$3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual
Personal de asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermas):
Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual
Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensual
Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento):
Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensual
Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual
En comparación, en noviembre los valores eran ligeramente inferiores, reflejando el incremento del 1,3% en diciembre.