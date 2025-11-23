Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un incremento salarial del 1,3% para diciembre , que completará la suba total pactada en noviembre, beneficiando a más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.

Azar. Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 22 de noviembre

Cobro. Aguinaldo en Argentina: qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre su pago y cálculo

A comienzos de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un aumento salarial para las empleadas domésticas de 2,7%, distribuido en dos tramos : 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se estableció un pago adicional no remunerativo.

La CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, dispuso que el bono no remunerativo será de $14.000 mensuales y se pagará durante tres meses, hasta enero, para quienes superen las 16 horas de trabajo por semana.

Empleadas domésticas Empleadas domésticas.

Este ajuste afecta a más de 1,3 millones de empleadas en todo el país y da continuidad a una serie de aumentos que habían tenido una última modificación en septiembre, con un incremento total de 6,5% distribuido en julio, agosto y septiembre. Datos recientes indican que los valores reales por hora superan en al menos $2.000 los mínimos oficiales.

Luego de aplicarse el 1,4% en noviembre sobre los sueldos mínimos vigentes, las escalas salariales para diciembre, basadas en las tablas de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), quedarían aproximadamente así:

Empleadas con retiro:

$3.783,32 por hora / $471.961,06 mensual

Empleadas sin retiro:

$4.143,71 por hora / $525.691,97 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas):

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensual

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensual

Caseros:

$3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Personal de asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermas):

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento):

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensual

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

En comparación, en noviembre los valores eran ligeramente inferiores, reflejando el incremento del 1,3% en diciembre.