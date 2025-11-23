domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 16:27
Política.

Lula da Silva anunció que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará el 20 de diciembre

El presidente de Brasil hizo el anuncia en la la Unión Europea y el Mercosur en el marco de la Cumbre del G20 en Sudáfrica

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El encuentro reunirá a los presidentes de los países del Mercosur —entre ellos Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— y a las máximas autoridades de la Unión Europea. Se espera la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, como gesto político fuerte para respaldar un acuerdo que cerró sus negociaciones políticas en diciembre de 2024 y que desde entonces atraviesa el tramo legal y de ratificación.

Lula da Silva
Un mercado de 780 millones de personas

El pacto UE–Mercosur creará uno de los espacios económicos más grandes del mundo, con una población combinada cercana a los 780 millones de habitantes y un fuerte peso en comercio de alimentos, energía y bienes industriales. El acuerdo prevé una eliminación gradual de aranceles: el Mercosur reduciría o eliminaría derechos de importación sobre alrededor del 91% de las exportaciones europeas, mientras que la UE haría lo propio con cerca del 92% de las exportaciones del bloque sudamericano en un plazo de diez años.

Oportunidades y tensiones para la región del Mercosur

Para los países del Mercosur, el acuerdo abre la puerta a mayor acceso al mercado europeo para productos agroindustriales, energéticos y de economías regionales, además de incentivar inversiones en infraestructura y cadenas logísticas más modernas. Diversos análisis señalan que, bien implementado, el pacto podría dinamizar el comercio birregional, generar empleo y mejorar la integración en cadenas de valor globales. Sin embargo, también hay controversias: en Europa, particularmente en Francia y sectores agrícolas de España, se teme una competencia fuerte de las exportaciones de carne, granos y cítricos del Mercosur, y se cuestiona el impacto ambiental del aumento de la producción.

Qué está en juego para la Argentina

Para la Argentina, el acuerdo representa una oportunidad de ampliar mercados para la agroindustria —carne bovina, productos agroindustriales, economías regionales— y para sectores como la energía y los minerales estratégicos vinculados a la transición verde, en un contexto donde la UE busca proveedores confiables fuera de Asia. A la vez, la industria local podría enfrentar una mayor competencia de bienes manufacturados europeos, en especial autos, maquinaria y bienes de alta tecnología, lo que obligará a una estrategia de reconversión y de mejora de competitividad.

El texto incorpora además compromisos ambientales y sociales exigentes, la plena vigencia del Acuerdo de París se considera un “elemento esencial” del pacto, lo que habilita la posibilidad de suspender beneficios comerciales si una de las partes incumple gravemente sus metas climáticas. También se incluyen capítulos sobre protección laboral y desarrollo sostenible, que serán centrales en el debate de ratificación tanto en los parlamentos europeos como en los congresos del Mercosur.

