jueves 26 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 12:39
Justicia.

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su padre vuelve a denunciar impunidad en Tucumán

Alberto Lebbos cuestiona demoras en el juicio y apunta a encubrimientos en la causa por el crimen ocurrido en 2006

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su padre vuelve a denunciar impunidad en Tucumán

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su padre vuelve a denunciar impunidad en Tucumán

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos, de 23 años, salió a festejar que aprobó una materia en San Miguel de Tucumán y nunca regresó a su casa. A dos décadas del crimen, su padre, Alberto Lebbos, denuncia la vigencia de una “estructura de impunidad” y advierte posibles demoras en el inicio del juicio contra los principales acusados.

Lee además
Marines en Jalisco, México.
Internacional.

Crimen del narco "El Mencho": la ciudad de Jalisco busca volver a la normalidad
Crimen en los corsos de Buenos Aires
Tragedia.

Crimen en los corsos de Buenos Aires: asesinan a un joven de 18 años en plena fiesta

El proceso oral tiene fecha prevista para el 2 de marzo, aunque un cambio reciente de fiscal podría generar una postergación. La causa investiga la tortura seguida de muerte de la joven estudiante y un presunto entramado de encubrimiento.

La noche de la desaparición y la última persona que la vio

La estudiante de Comunicación Social asistió al boliche “Gitana” en la capital tucumana. Luego abordó un remis junto a su amiga y compañera Virginia Mercado. Según la primera versión, Mercado regresó a su domicilio y Paulina se dirigió a la casa de su ex pareja.

Durante años, Mercado figuró como la última persona que la vio con vida. En diciembre pasado admitió que su declaración contenía falsedades tras detectarse contradicciones en su relato. La Justicia la imputó por encubrimiento agravado y analiza la posibilidad de un juicio abreviado.

Alberto Lebbos declaró que solicitó a la imputada que diga la verdad durante una audiencia virtual, a la que Mercado se conectó desde Salta por razones de salud.

a 20 años del crimen

Los acusados y el vínculo con el poder político

Los principales sospechosos que afrontan el juicio son Víctor César Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, y Sergio Hernán Kaleñuk. Este último es hijo de un ex secretario de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán condenado por abuso sexual.

Lebbos sostiene que la causa enfrenta obstáculos vinculados a sectores de poder. “Sigue funcionando esta estructura de impunidad”, expresó en declaraciones periodísticas, al referirse a supuestas maniobras realizadas “a la sombra”.

Sobreseimientos y prescripción

En la víspera de un nuevo aniversario, la familia tomó conocimiento del sobreseimiento de Raúl Antonio Ferreira, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán. El juez Raúl Cardozo, del Juzgado de Instrucción Conclusional II, resolvió extinguir la acción penal por prescripción.

La defensa del ex funcionario solicitó declarar vencido el plazo legal para juzgar el delito de falso testimonio. La decisión judicial impacta en una de las líneas que investigaba presuntas irregularidades durante la instrucción inicial.

Condenas por encubrimiento

En 2018, un tribunal condenó a ex altos funcionarios por encubrimiento. Entre ellos figuraron el ex jefe de Policía Hugo Rubén Sánchez, el ex secretario de Seguridad Eduardo Oscar Di Lella, el ex subjefe Luis Nicolás Barrera y el ex titular de la Unidad Regional Norte Héctor Rubén Brito.

El fallo ordenó investigar a más de treinta personas por posibles delitos vinculados al encubrimiento, falsos testimonios y abuso de autoridad. El nombre de Alperovich apareció dentro de ese contexto político.

En los años posteriores, tres imputados accedieron a juicios abreviados. Jorge Hernán Jiménez recibió dos años de prisión condicional por falso testimonio. Vicente Francisco Picón obtuvo la misma pena por falsedad ideológica. Fernando Rodolfo Maruf fue condenado a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado y debió realizar cursos en Derechos Humanos y Violencia de Género.

Marcha y reclamo vigente

A 20 años del crimen, Alberto Lebbos encabeza una nueva marcha en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán desde las 17. La movilización reclama justicia y avances concretos en el proceso judicial.

El inicio del juicio contra Soto y Kaleñuk, junto con la definición de la situación procesal de Mercado, concentra la expectativa de la familia y de organizaciones que acompañan el reclamo desde 2006.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crimen del narco "El Mencho": la ciudad de Jalisco busca volver a la normalidad

Crimen en los corsos de Buenos Aires: asesinan a un joven de 18 años en plena fiesta

Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotógrafo que incomodó al poder

Confirman la detención de un santiagueño acusado de un doble crimen en México

Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo

Lo que se lee ahora
Chikungunya. video
Salud.

Preocupa el avance de la chikungunya: "Los dolores duran hasta 3 años"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Frutas en el mercado.
Alimentación.

La fruta más consumida del país se produce en el norte y Jujuy está en el mapa

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo video
Educación.

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

Operativo en el Río Grande por la búsqueda de Juan Vera.
Rastrillajes.

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

UPD (foto ilustrativa). video
Encuesta.

Qué opinan los jujeños sobre el UPD: una tradición que "preocupa"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel