miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 09:05
Justicia.

Confirman la detención de un santiagueño acusado de un doble crimen en México

Es investigado por el asesinato y descuartizamiento de dos hombres en Sinaloa. La Justicia Federal le negó la libertad y ordenó que siga detenido en el país.

Por  Redacción de TodoJujuy
Santiagueño acusado de descuartizar a dos hombres en México seguirá preso mientras avanza su extradición.

 

El panorama legal del santiagueño Eduardo Daniel Soria se agravó tras la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de desestimar la solicitud de libertad presentada por su defensa. De este modo, el acusado continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso de extradición solicitado por México.

En dicho país es requerido por un doble crimen calificado ocurrido en el estado de Sinaloa, un delito que contempla condenas de hasta 40 años de cárcel. La Justicia de México lo señala como presunto partícipe en el desmembramiento de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de sendas valijas descartadas en la vía pública de Mazatlán, en junio de 2020.

Santiagueño es señalado de desmembrar a dos hombres y esconderlos en valijas.

El estremecedor episodio salió a la luz el domingo 28 de ese mes, cuando dos bolsos de color negro fueron hallados sobre un cúmulo de residuos frente a un centro comercial, en la zona del fraccionamiento Hacienda del Seminario. Al inspeccionar las valijas, efectivos de seguridad constataron la presencia de restos humanos, lo que activó de inmediato una causa judicial que terminó convirtiéndose en un episodio de enorme repercusión pública.

Identidad de las víctimas y líneas de investigación

De acuerdo con la prensa mexicana, las personas asesinadas fueron identificadas como Óscar Brito Ibarra, ciudadano chileno de 30 años, y el argentino Ignacio Ibarra, sin lazos familiares entre sí. En el caso de Brito Ibarra, se supo que estaba relacionado con la difusión de una plataforma vinculada a criptomonedas, que había sido denunciada en Argentina por una presunta estafa.

Según las actuaciones judiciales, los fallecidos habrían sido privados de la libertad en las primeras horas de esa jornada, dentro del fraccionamiento Villa Carey, un sector ubicado a poca distancia del sitio donde más tarde fueron dejados los restos.

Las averiguaciones también señalaron que ambos, junto a un hombre de nacionalidad colombiana, formaban parte de una empresa llamada Comercializadora Latinoamericana de Automotores (CLA), cuya actividad principal era la intermediación en operaciones de compra y venta de automóviles.

Santiagueño es señalado de desmembrar a dos hombres y esconderlos en valijas, en Sinaloa.

De manera simultánea, el ciudadano colombiano aparecía relacionado con la estructura de la criptomoneda OneCoin, un proyecto originado en Bulgaria que a nivel global fue cuestionado y denunciado como un supuesto fraude de tipo piramidal.

La línea investigativa más sólida sostiene que el doble asesinato estaría motivado por una disputa vinculada a una deuda de gran magnitud asociada a operaciones con criptoactivos.

Detención en Argentina del santiagueño acusado y pedido de extradición

Soria fue arrestado en territorio argentino el 5 de julio de 2022, después de haber pasado por Santiago de Chile, una vez que la Justicia de México emitió una alerta de detención internacional. Desde ese momento, se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario federal, bajo custodia judicial mientras avanza el trámite de extradición requerido por los Estados Unidos Mexicanos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

En la presentación más reciente, los abogados defensores argumentaron que el imputado acumulaba más de tres años y cinco meses privado de su libertad sin sentencia definitiva, excediendo los límites que establece la Ley 24.390. Bajo ese criterio, solicitaron su excarcelación al entender que se estaban afectando derechos y garantías de rango constitucional y convencional.

Además, la defensa destacó que Soria cuenta con vínculos familiares y actividad laboral en Santiago del Estero, que no registra antecedentes penales y respaldó su postura con publicaciones de medios mexicanos en las que se señalaba que un ciudadano local habría asumido la autoría del doble homicidio, circunstancia que —a su entender— ponía en duda la acusación contra el acusado.

El fallo: riesgo de fuga y cooperación internacional

No obstante, el tribunal de alzada con sede en Tucumán —conformado por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y el conjuez Federico Bothamley— rechazó cada uno de los planteos presentados por la defensa y dejó firme lo dispuesto por el Juzgado Federal N.º 1 de Santiago del Estero.

Juzgado Federal N.º 1 de Santiago del Estero.

En su análisis, los jueces señalaron que la privación de libertad de Soria no responde al esquema de una prisión preventiva ordinaria, sino que se encuadra en una medida cautelar específica de los procesos de extradición, orientada a asegurar una decisión soberana del Estado argentino y a garantizar la cooperación penal internacional.

Los jueces subrayaron que la extrema seriedad de la acusación —un homicidio agravado, cometido con planificación previa y aprovechamiento de la situación, presuntamente vinculado a un robo— junto con la condena potencial de hasta cuatro décadas de cárcel prevista en la legislación penal de Sinaloa, incrementa de manera significativa el riesgo de fuga.

Del mismo modo, descartaron el cuestionamiento constitucional contra el artículo 26 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767), al señalar que dicha norma ya cuenta con el respaldo y la validación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rechazaron la excarcelación de un santiagueño, reclamado por México por un doble homicidio.

A partir de esta resolución, Eduardo Daniel Soria seguirá detenido en el país hasta que se materialice su envío a México, donde será sometido a juicio por un hecho de extrema gravedad.

El tribunal precisó que el caso permanecerá bajo seguimiento judicial continuo, por si surgieran situaciones extraordinarias, aunque remarcó que, en el estado actual del proceso, no corresponde otorgarle la libertad.

Tamara Fierro.
Justicia.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Por  Federico Franco

