Caso Jeremías Monzón: los detalles del asesinato y cómo sigue la causa

Cada nueva información que emerge sobre el asesinato de Jeremías Monzón resulta más impactante que la anterior. El joven de 15 años fue atacado y apuñalado : en la causa , los peritos registraron más de veinte heridas de arma blanca . La principal sospechosa es una chica de 16 años , ex compañera del colegio de la víctima , con quien había retomado contacto a través de las redes sociales .

Los otros dos jóvenes involucrados en este crimen también son menores de edad . Uno de ellos ni siquiera alcanza la edad mínima para ser imputable, mientras que del otro, que todavía no fue localizado , se desconoce si puede ser sometido a un proceso judicial . Lo más escalofriante: uno de estos chicos llegó a grabar el ataque .

Estos detalles fueron confirmados a Infobae por fuentes vinculadas a la investigación que conmociona a Santo Tomé , la localidad santafesina de origen de Jeremías , desde donde se trasladó el pasado 18 de diciembre para encontrarse con sus asesinos . Al menos eso es lo que lograron reconstruir los pesquisas , bajo la dirección del fiscal Francisco Cecchini .

La cámara de seguridad que registró a la víctima con la ahora detenida de 16 años.

Como Jeremías no volvió a su hogar tras su viaje a Santa Fe aquel jueves, sus familiares iniciaron su búsqueda . Al día siguiente, realizaron la denuncia por averiguación de paradero .

Sospechan de un crimen planificado.

Los peritos determinaron que el homicidio ocurrió ese mismo 18 de diciembre, durante el encuentro con la adolescente ahora detenida, cita que quedó registrada por cámaras de seguridad.

No obstante, el cuerpo del joven fue encontrado recién el lunes 22 en un galpón abandonado frente a la cancha auxiliar del Club Colón de Santa Fe. Las autoridades convocaron a la familia a la morgue judicial, donde pudieron identificarlo gracias a su vestimenta y a un piercing distintivo.

Hallazgo del cuerpo y detenciones en los allanamientos

La autopsia reveló que Jeremías murió tras recibir más de 20 puñaladas, lo que le provocó un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre. “Tras el hallazgo del cuerpo se sabía que había menores involucrados y se consiguieron indicios de quiénes participaron”, señalaron fuentes judiciales a este medio.

Una adolescente de 16 años será imputada este lunes por el homicidio de quien había sido su compañero de colegio.

Por esta razón, en la madrugada del sábado se realizaron allanamientos tanto en Santo Tomé como en el barrio Centenario de la capital provincial, focalizados principalmente en la incautación de dispositivos electrónicos.

Durante los procedimientos, los investigadores de la Policía de Investigaciones no solo lograron recuperar elementos de interés, sino que también detuvieron a la adolescente de 16 años, principal sospechosa, y a uno de sus cómplices, inimputable, quien presuntamente grabó el ataque.

De este modo, el lunes por la mañana los dos menores involucrados deberán presentarse ante la justicia de Santa Fe. El adolescente que no puede ser procesado se sentará frente al juez, escuchará los cargos en su contra y, al finalizar, se retirará caminando, tal como llegó. “Es como si fuera un juicio por la verdad”, explicaron fuentes judiciales.

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

Posteriormente, la adolescente de 16 años será llevada a la audiencia imputativa, donde se le atribuirá formalmente el asesinato de Jeremías. En esa instancia también se definirá la medida cautelar de detención, equivalente a la prisión preventiva que aplicaría a un adulto.

Nuevas pistas y movilización de la comunidad

Inicialmente, se difundió que la joven sospechosa había desaparecido el mismo día que Jeremías, un chico con el que tenía vínculos previos por haber sido compañeros en la escuela. Sin embargo, la realidad es que se había ido junto a su madre sin que la abuela lo supiera, motivo por el cual esta última presentó la denuncia al no poder localizar a la menor, sin sospechar que estaba bajo el cuidado de su propia madre.

En este momento, las autoridades están tras la pista de otro adolescente vinculado al asesinato de Jeremías, aunque aún no está claro si puede ser responsabilizado legalmente.

Mientras tanto, amigos y familiares de la víctima organizaron una manifestación este sábado en Santo Tomé: “Él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar a donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”, contó Miriam, tía de Jeremías.