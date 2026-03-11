jueves 12 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 19:28
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Luego de reunirse con funcionarios provinciales, desde el CEDEMS adelantaron que la semana que viene los gremios serán convocados a paritarias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Llamado a paritarias

En el marco de la marcha de antorchas, Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y dirigentes gremiales que participaban de la misma se reunieron con funcionarios de Hacienda para dar a conocer los reclamos de "apertura de paritarias y el salario igual a la canasta básica".

Al respecto adelantó que "están terminando de hacer una evaluación del ofrecimiento a la policía, hasta el viernes van a ordenar eso y con esos números nos van a llamar a paritarias el lunes y martes de la semana que viene”.

“Estamos esperando un aumento real, que se correspondan a los índices inflacionarios reales”, sostuvo la Secretaria General.

Movilización del CEDEMS.
Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Sosa también dijo que "hay una situación económica asfixiante, con 800 mil pesos no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.

image

Salario igual a la canasta básica

WhatsApp Video 2026-03-11 at 19.14.11

Mercedes Sosa reclamo además un aumento para los docentes de la provincia, “nosotros siempre pedimos un salario igual a la canasta básica, consideramos lo mismo que está pidiendo el sector de la policía. Nosotros adherimos a esa lucha”.

WhatsApp Video 2026-03-11 at 19.20.29

“Si trabajamos un segundo cargo no nos pagan los siete ítems que sí nos pagan en el primero, entonces eso necesita una reformulación. Hay muchos problemas propios del sector docente que necesitan una pronta resolución", agregó.

image
Operativo policial alrededor de la Casa de Gobierno.

Operativo policial alrededor de la Casa de Gobierno.

“El reclamo hoy atraviesa fundamentalmente lo salarial: un salario igual a la canasta básica”, concluyó.

Acatamiento al paro

WhatsApp Image 2026-03-11 at 18.46.12 (1)
Movilización del CEDEMS.

Movilización del CEDEMS.

Sobre la medida de fuerza llevada adelante en la provincia, Sosa sostuvo que “contrario a las declaraciones del Gobierno, que manifiesta que hay un 90% de presencialidad en las escuelas, según el informe de nuestros delegados entendemos que está entre un 60 y un 70%”, señaló.

La dirigente explicó que el impacto de la medida fue mayor en el interior de la provincia, “siempre es diversificado. En el interior se siente más la medida que en capital, eso es normalmente así”, afirmó.

Embed - Mercedes Sosa- reclamo del CEDEMS

En este sentido los porcentajes oficiales marcaban, en horas del mediodía, un 14,4% en el nivel medio y 1,82% en el nivel superior.

image

