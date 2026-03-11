En el Día Mundial de la Siesta: ¿los jujeños duermen o prefieren seguir de largo?

En el marco del Día Mundial de la Siesta , salimos a recorrer el centro de San Salvador de Jujuy para conocer qué tan presente está esta costumbre en la rutina diaria de los vecinos.

La primera entrevistada fue contundente y defendió la tradición sin dudarlo: “Sí, sí duermo aunque sea 20 minutos y me recupero. La siesta es sagrada ”, aseguró.

Un hombre coincidió con esa idea y explicó que, aunque no siempre puede hacerlo, aprovecha cada oportunidad. “Sí soy de dormir siesta, no todos los días, pero cuando puedo sí. 20 o 30 minutos, una hora. Es para recuperar un poco y seguir , siempre suma un poco dormir la siesta”, comentó.

Otro vecino también destacó que el descanso depende muchas veces del trabajo. “No soy de dormir siesta. Depende del trabajo, si se puede un ratito sí. Una hora estoy de diez ”, dijo.

Entre obligaciones, entrenamiento y falta de costumbre

No todos los jujeños tienen la posibilidad o el hábito de dormir después del almuerzo. Algunas personas señalaron que la rutina diaria no se los permite.

Una mujer explicó que sus responsabilidades hacen difícil tomarse ese tiempo: “No duermo siesta, tengo muchas cosas que hacer. Aunque algunas veces si puedo, sí”.

Una joven contó que su actividad física ocupa gran parte del día: “No, porque entreno todo el día”, respondió.

Otra chica, en cambio, se mostró lista para aprovechar el descanso justo en ese momento. “Justo ahora voy a eso”, dijo entre risas.

También hubo quienes directamente no disfrutan de esta práctica. “No, nunca dormí siesta, no me gusta. Siento que me sacan ventaja cuando estoy durmiendo”, expresó otra entrevistada.

Una costumbre muy ligada al norte

Dormir la siesta es una práctica muy asociada a las provincias del norte argentino, donde las altas temperaturas del mediodía y la cultura local fomentan una pausa en la jornada.