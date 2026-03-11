jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 19:22
Temor.

Se solucionó la fuga de gas en el acceso a Perico

La situación generó preocupación en los vecinos y tuvieron que realizar dos cortes en la Ruta 66. Después de varias horas, lograron arreglarlo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Arreglo de la fuga de gas.

Arreglo de la fuga de gas.

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Fuga de gas sobre RN 66 altura Perico

Fuga de gas sobre RN 66 altura Perico

Fuga de gas sobre RN 66 altura Perico

Fuga de gas sobre RN 66 altura Perico

Lee además
Canal de la muerte en Perico.
Impactante.

Tragedia en Perico: iba en bicicleta, cayó al canal de la muerte y murió
dos jovenes de perico desaparecieron y son intensamente buscados
Policiales.

Dos jóvenes de Perico desaparecieron y son intensamente buscados

La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 ( a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor.

image

En diálogo con TodoJujuy.com, el director de Emergencias, Ariel Mamaní, explicó que la situación comenzó a detectarse temprano en la mañana. Por el sector pasa un gasoducto que transporta gas hacia Perico y Monterrico, y en ese punto se produjo una fuga que generaba un fuerte ruido y un intenso olor a gas en la zona.

Tras el aviso, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de la Provincia, de la Regional 6 de Perico, bomberos de la policía y bomberos voluntarios, además de personal técnico e ingenieros de la empresa de gas.

Embed - Ariel Mamaní - fuga de gas en Perico

Mamaní explicó que el primer paso fue evaluar el riesgo de explosión. “Se mide el rango de inflamabilidad, es decir, hasta dónde es seguro permanecer y desde qué punto existe riesgo por una posible mezcla explosiva”, detalló.

Por este motivo se estableció un radio de seguridad que alcanzaba incluso parte de la Ruta Nacional 66, ya que muy cerca del lugar se encuentra una cámara del gasoducto.

Embed - PERICO: CORTE TOTAL EN RUTA 66 POR PÉRDIDA DE GAS

Alrededor de las 14 horas, los técnicos lograron reducir la presión aproximadamente a la mitad, lo que permitió liberar el tránsito en el sector. Luego de eso, el personal especializado pudo acercarse al punto exacto de la fuga y determinar el origen del problema.

Según informaron los técnicos, la pérdida se produjo en la junta de una válvula, que debía ser reemplazada. El trabajo debió realizarse con presión aún en el sistema, en lo que se conoce como trabajo potenciado. En ese momento la presión se había reducido hasta 9 kilos, lo que permitió avanzar con la reparación.

Embed - SE ROMPIÓ UN CAÑO DE GAS EN PERICO

No hubo evacuaciones

Las autoridades confirmaron que no fue necesario evacuar familias, ya que el radio de seguridad establecido no alcanzaba áreas habitadas.

Existe un barrio cercano, posiblemente 9 de Julio, pero no resultó afectado por la situación. La principal medida preventiva fue la restricción del tránsito vehicular en el sector.

Cortes en Ruta 66

Uno de los cortes se realizó en Ruta Nacional 66, a la altura del Frutillero, en Perico, sentido norte-sur, donde se dispuso un corte total momentáneo por la fuga de gas registrada en el sector.

Además, también permaneció interrumpido el ingreso a la ciudad a la altura de avenida 19 de Junio, ya que la pérdida fue detectada debajo de la calzada. Por esa razón, se recomendó a quienes viajan hacia San Salvador de Jujuy utilizar como vía alternativa el paso por El Carmen hasta que se normalice la circulación.

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito
Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Perico: iba en bicicleta, cayó al canal de la muerte y murió

Dos jóvenes de Perico desaparecieron y son intensamente buscados

Una mujer volcó en Yuto cuando viajaba a Perico con mercadería comprada en la frontera

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Lo que se lee ahora
Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

Por  Federico Franco

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel