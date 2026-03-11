Se solucionó la fuga de gas en el acceso a Perico

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Una importante pérdida de gas se registró este miércoles en el ingreso a la ciudad de Perico luego de que un caño resultara dañado a raíz de las fuertes lluvias y tormentas ocurridas durante la noche. El problema inició alrededor de las 4 am y se solucionó pasadas las 18 horas.

Impactante. Tragedia en Perico: iba en bicicleta, cayó al canal de la muerte y murió

La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 ( a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor.

En diálogo con TodoJujuy.com , el director de Emergencias, Ariel Mamaní , explicó que la situación comenzó a detectarse temprano en la mañana. Por el sector pasa un gasoducto que transporta gas hacia Perico y Monterrico , y en ese punto se produjo una fuga que generaba un fuerte ruido y un intenso olor a gas en la zona .

Tras el aviso, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de la Provincia, de la Regional 6 de Perico, bomberos de la policía y bomberos voluntarios , además de personal técnico e ingenieros de la empresa de gas .

Embed - Ariel Mamaní - fuga de gas en Perico

Mamaní explicó que el primer paso fue evaluar el riesgo de explosión. “Se mide el rango de inflamabilidad, es decir, hasta dónde es seguro permanecer y desde qué punto existe riesgo por una posible mezcla explosiva”, detalló.

Por este motivo se estableció un radio de seguridad que alcanzaba incluso parte de la Ruta Nacional 66, ya que muy cerca del lugar se encuentra una cámara del gasoducto.

Embed - PERICO: CORTE TOTAL EN RUTA 66 POR PÉRDIDA DE GAS

Alrededor de las 14 horas, los técnicos lograron reducir la presión aproximadamente a la mitad, lo que permitió liberar el tránsito en el sector. Luego de eso, el personal especializado pudo acercarse al punto exacto de la fuga y determinar el origen del problema.

Según informaron los técnicos, la pérdida se produjo en la junta de una válvula, que debía ser reemplazada. El trabajo debió realizarse con presión aún en el sistema, en lo que se conoce como trabajo potenciado. En ese momento la presión se había reducido hasta 9 kilos, lo que permitió avanzar con la reparación.

Embed - SE ROMPIÓ UN CAÑO DE GAS EN PERICO

No hubo evacuaciones

Las autoridades confirmaron que no fue necesario evacuar familias, ya que el radio de seguridad establecido no alcanzaba áreas habitadas.

Existe un barrio cercano, posiblemente 9 de Julio, pero no resultó afectado por la situación. La principal medida preventiva fue la restricción del tránsito vehicular en el sector.

Cortes en Ruta 66

Uno de los cortes se realizó en Ruta Nacional 66, a la altura del Frutillero, en Perico, sentido norte-sur, donde se dispuso un corte total momentáneo por la fuga de gas registrada en el sector.

Además, también permaneció interrumpido el ingreso a la ciudad a la altura de avenida 19 de Junio, ya que la pérdida fue detectada debajo de la calzada. Por esa razón, se recomendó a quienes viajan hacia San Salvador de Jujuy utilizar como vía alternativa el paso por El Carmen hasta que se normalice la circulación.