miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 12:22
Habilitado.

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Tras los trabajos en la zona afectada por la fuga de gas, el tránsito volvió a la normalidad en la Ruta 66.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
corte ruta 66
desvios palpala
cortes y desvios
Lee además
Arreglo de la fuga de gas. video
Temor.

Se solucionó la fuga de gas en el acceso a Perico
Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informaron que, tras las labores realizadas en la zona afectada, la circulación vehicular volvió a la normalidad tanto a la altura de El Frutillero, en Perico, en sentido norte–sur, como en el sector de la estación de servicio YPF donde se había dispuesto el desvío hacia Palpalá.

Durante la mañana se habían registrado largas filas de vehículos debido a los cortes preventivos y desvíos implementados mientras se trabajaba en la zona donde un caño de gas había resultado dañado por las fuertes lluvias y tormentas registradas durante la noche del martes.

Finalmente, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial que intervino en el lugar confirmó que el tránsito quedó totalmente habilitado tras finalizar las tareas y regular la circulación en el sector.

Una importante pérdida de gas se registró en el ingreso a la ciudad de Perico luego de que un caño resultara dañado por las fuertes lluvias y tormentas durante la noche del martes. Como consecuencia, Seguridad Vial informó que se dispusieron cortes totales sobre Ruta 66, a la altura de Palpalá y Perico, mientras se trabaja en el lugar.

autos varados en ruta 66

Qué pasó con la fuga de gas

La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 (a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor. En la zona trabajan Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Seguridad Vial y técnicos de la empresa prestadora del servicio de gas natural, que intervienen para controlar la situación y reparar la pérdida.

Desde las fuerzas actuantes señalaron que el área ya fue resguardada y que se trabaja para solucionar la fuga en condiciones de seguridad. Mientras tanto, se pidió a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta y atender los desvíos habilitados.

Embed - Fuga de gas en Ruta Nacional 66: INGRESO A PALPALÁ

Trabajan equipos de emergencia

En el lugar intervienen Bomberos, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes realizan tareas de prevención y control mientras se trabaja para solucionar el problema.

Además, personal técnico de la empresa prestataria del servicio de gas se encuentra realizando las tareas correspondientes para reparar el daño en el conducto.

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito
Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Vecinos detectaron la fuga en la madrugada

Según relataron vecinos del sector, alrededor de las 5 de la mañana comenzaron a escuchar un fuerte ruido y percibieron olor a gas, situación que generó preocupación y encendió la alarma en el barrio. A partir del aviso, se activó un operativo preventivo para evaluar el escenario y evitar riesgos para quienes circulaban por la zona.

La respuesta de la empresa

Desde la empresa prestadora del servicio de gas informaron a TodoJujuy.com que, apenas tomaron conocimiento del incidente, vallaron el área y actuaron de inmediato para contener la pérdida y comenzar con las tareas de reparación. Además, aclararon que “no hay ningún tipo de riesgo para la población”.

Embed - CORTE DE LA RUTA NACIONAL 66 A LA ALTURA DE PERICO
desvios perico

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se solucionó la fuga de gas en el acceso a Perico

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Sin clases en Perico por las fuertes lluvias

Jujuy incorpora medicación de avanzada para tratar el ACV isquémico en la provincia

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Lo que se lee ahora
Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico video
Habilitado.

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel