Condenaron a 9 años de prisión a un profesor de taekwondo por abusar de una alumna

La sentencia fue dictada el 9 de marzo por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Alejandro Máximo Gloss, Luis Ernesto Kamada y Felicia Barrios.

La Justicia de Jujuy condenó a 9 años de prisión a un hombre identificado como H.R.A., tras hallarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la educación , por dos hechos en concurso real.

Temor. Se solucionó la fuga de gas en el acceso a Perico

Según informó la Justicia, los hechos ocurrieron en diciembre de 2021 en una escuela de taekwondo de una localidad cercana a San Pedro de Jujuy , donde la víctima, de 16 años, asistía como alumna.

De acuerdo con la acusación fiscal, en dos oportunidades el imputado abusó sexualmente de la adolescente cuando ella se dirigía a la cantina del lugar.

La sentencia fue dictada el 9 de marzo por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Alejandro Máximo Gloss, Luis Ernesto Kamada y Felicia Barrios.

Justicia jujeña Un profesor de taekwondo fue condenado por abusar sexualmente de una alumna de 16 años. La sentencia fue dictada el 9 de marzo por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Alejandro Máximo Gloss, Luis Ernesto Kamada y Felicia Barrios.

Un profesor de taekwondo fue condenado por abusar sexualmente de una alumna de 16 años

En el veredicto, los magistrados resolvieron que el condenado continúe con la libertad que venía gozando y con las reglas de conducta ya impuestas. Además, deberá presentarse una vez al mes en las oficinas de Control y Probation del Ministerio Público de la Acusación, bajo apercibimiento de revocar ese beneficio en caso de incumplimiento.

También ordenaron que, una vez que la sentencia quede firme, se proceda a la inmediata detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario provincial para cumplir la pena.

Por otra parte, el tribunal dispuso que, una vez firme el fallo, se obtengan los perfiles genéticos del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal de la Provincia.