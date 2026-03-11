miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 14:25
Judiciales.

Condenaron a 9 años de prisión a un profesor de taekwondo por abusar de una alumna

La Justicia condenó a 9 años de prisión a un profesor de taekwondo por abusar sexualmente de su alumna de 16 años en una escuela cercana a San Pedro.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Condenado por abuso sexual.

Condenado por abuso sexual.

La sentencia fue dictada el 9 de marzo por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Alejandro Máximo Gloss, Luis Ernesto Kamada y Felicia Barrios.

Según informó la Justicia, los hechos ocurrieron en diciembre de 2021 en una escuela de taekwondo de una localidad cercana a San Pedro de Jujuy, donde la víctima, de 16 años, asistía como alumna.

De acuerdo con la acusación fiscal, en dos oportunidades el imputado abusó sexualmente de la adolescente cuando ella se dirigía a la cantina del lugar.

Justicia jujeña
En el veredicto, los magistrados resolvieron que el condenado continúe con la libertad que venía gozando y con las reglas de conducta ya impuestas. Además, deberá presentarse una vez al mes en las oficinas de Control y Probation del Ministerio Público de la Acusación, bajo apercibimiento de revocar ese beneficio en caso de incumplimiento.

También ordenaron que, una vez que la sentencia quede firme, se proceda a la inmediata detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario provincial para cumplir la pena.

Por otra parte, el tribunal dispuso que, una vez firme el fallo, se obtengan los perfiles genéticos del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal de la Provincia.

