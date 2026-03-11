"Quedó destrozada y la virgen decapitada": habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca

Un hecho de vandalismo generó indignación en Humahuaca luego de que desconocidos destrozaran una gruta dedicada a la Virgen de Urkupiña . El santuario se encuentra ubicado a unos 6 kilómetros de la ciudad y pertenece a una familia devota que lo construyó hace más de dos décadas.

La situación salió a la luz el domingo por la tarde , cuando los propietarios llegaron al lugar cerca de las 18 horas y encontraron la estructura completamente dañada.

El caso ya se encuentra en conocimiento de la Policía luego de que los responsables del lugar radicaran la denuncia correspondiente.

El propietario de la gruta, Justino Domínguez , expresó su angustia por lo ocurrido y relató cómo encontraron el santuario.

“Me encuentro angustiado más que nada. Nosotros hicimos toda la gruta con mi familia y quedó destrozada”, relató.

Según explicó, los atacantes rompieron parte de la estructura, sacaron objetos del interior y provocaron daños en la imagen religiosa, que apareció decapitada.

También detalló que la corona de plata de la virgen quedó completamente abollada tras el ataque.

El santuario ya había sufrido daños días antes

Domínguez contó que no es la primera vez que el lugar sufre vandalismo. Días antes ya habían detectado daños en la estructura.

“No tenemos ningún tipo de sospecha, pero esto ya viene de la semana anterior. El miércoles ya habían roto el techo de la gruta y quisieron romper la pared del costado”, explicó.

La familia suele visitar el santuario con frecuencia para regar las plantas y mantener el espacio, por lo que detectaron rápidamente los primeros daños.

En otras ocasiones también habían sufrido ataques menores.

“Antes rompían los vidrios y a raíz de eso pusimos rejas”, recordó.

“La única intención fue hacer daño” “La única intención fue hacer daño”

El propietario remarcó que los autores del hecho no se llevaron ningún objeto de valor, por lo que considera que el objetivo fue provocar daños.

“No se llevaron nada, la única intención fue hacer daño”, afirmó.

Tras descubrir la situación, la familia se dirigió esa misma tarde a la comisaría para radicar la denuncia y pedir que se investigue lo ocurrido.

La familia anunció que reconstruirá la gruta

Pese a los daños, los dueños del santuario adelantaron que volverán a levantar la gruta.

Domínguez señaló que el lugar tiene un fuerte valor espiritual para su familia.

“Junto a mi familia no nos vamos a dejar caer y la vamos a reconstruir. Somos devotos hace más de 20 años”, expresó.

El santuario es visitado por personas que pasan por la zona y por devotos de la Virgen de Urkupiña, una de las advocaciones marianas más veneradas en el norte argentino y Bolivia.