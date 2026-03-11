miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 12:55
Indignación.

"Quedó destrozada y la virgen decapitada": habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca

La imagen apareció decapitada y la gruta con graves daños. El santuario está a 6 km de Humahuaca y la familia radicó la denuncia

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Quedó destrozada y la virgen decapitada: habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca

"Quedó destrozada y la virgen decapitada": habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca

Un hecho de vandalismo generó indignación en Humahuaca luego de que desconocidos destrozaran una gruta dedicada a la Virgen de Urkupiña. El santuario se encuentra ubicado a unos 6 kilómetros de la ciudad y pertenece a una familia devota que lo construyó hace más de dos décadas.

Lee además
Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca
Indignación.

Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca
 edit deletevideocam Peregrinación a Punta Corral
Peregrinación.

Virgen de Punta Corral: puesta a punto para los caminos y cronograma

La situación salió a la luz el domingo por la tarde, cuando los propietarios llegaron al lugar cerca de las 18 horas y encontraron la estructura completamente dañada.

El caso ya se encuentra en conocimiento de la Policía luego de que los responsables del lugar radicaran la denuncia correspondiente.

Encontraron la imagen de la virgen decapitada

El propietario de la gruta, Justino Domínguez, expresó su angustia por lo ocurrido y relató cómo encontraron el santuario.

Me encuentro angustiado más que nada. Nosotros hicimos toda la gruta con mi familia y quedó destrozada”, relató.

Según explicó, los atacantes rompieron parte de la estructura, sacaron objetos del interior y provocaron daños en la imagen religiosa, que apareció decapitada.

También detalló que la corona de plata de la virgen quedó completamente abollada tras el ataque.

El santuario ya había sufrido daños días antes

Domínguez contó que no es la primera vez que el lugar sufre vandalismo. Días antes ya habían detectado daños en la estructura.

No tenemos ningún tipo de sospecha, pero esto ya viene de la semana anterior. El miércoles ya habían roto el techo de la gruta y quisieron romper la pared del costado”, explicó.

La familia suele visitar el santuario con frecuencia para regar las plantas y mantener el espacio, por lo que detectaron rápidamente los primeros daños.

En otras ocasiones también habían sufrido ataques menores.

Antes rompían los vidrios y a raíz de eso pusimos rejas”, recordó.

“La única intención fue hacer daño” “La única intención fue hacer daño”

El propietario remarcó que los autores del hecho no se llevaron ningún objeto de valor, por lo que considera que el objetivo fue provocar daños.

No se llevaron nada, la única intención fue hacer daño”, afirmó.

Tras descubrir la situación, la familia se dirigió esa misma tarde a la comisaría para radicar la denuncia y pedir que se investigue lo ocurrido.

La familia anunció que reconstruirá la gruta

Pese a los daños, los dueños del santuario adelantaron que volverán a levantar la gruta.

Domínguez señaló que el lugar tiene un fuerte valor espiritual para su familia.

Junto a mi familia no nos vamos a dejar caer y la vamos a reconstruir. Somos devotos hace más de 20 años”, expresó.

El santuario es visitado por personas que pasan por la zona y por devotos de la Virgen de Urkupiña, una de las advocaciones marianas más veneradas en el norte argentino y Bolivia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vandalizaron y destrozaron el santuario de una virgen en Humahuaca

Virgen de Punta Corral: puesta a punto para los caminos y cronograma

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

CEDEMS realiza una marcha de antorchas en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico video
Habilitado.

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel