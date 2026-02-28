Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral. Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara dio a conocer el programa de actividades en honor a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, una de las devociones más convocantes de la Quebrada de Humahuaca. Como cada año, en las semanas previas a Semana Santa se despliega un intenso cronograma que incluye novena, procesiones, misas y peregrinaciones.

Las celebraciones comenzarán el 4 de marzo y se extenderán hasta abril, con propuestas religiosas y culturales que convocan a fieles, bandas de sikuris y comunidades de distintos puntos de Jujuy.

Del 4 al 13 de marzo: novena y recorridos por barrios Del 4 al 13 de marzo – Novena

16:00: Procesión por los barrios

18:30: Novena

19:30: Eucaristía

20:30: Procesión hacia los barrios Miércoles 4 de marzo – Entronización

Jueves 5 de marzo – 1° día “María, discípula del Señor” Barrios: Cerro Chico – Viviendas – OSPU. Viernes 6 de marzo – 2° día “María junto a la Cruz del Señor” Barrios: Matadero – Centro. Sábado 7 de marzo – 3° día Domingo 8 de marzo – 4° día “María, Madre de la Reconciliación” Barrio: 5 de Octubre – Pucará. Lunes 9 de marzo – 5° día “María, Reina y Madre de Misericordia” Barrio: Usina. Martes 10 de marzo – 6° día “María, Madre de la Divina Providencia” Barrio: La Falda – Alto de Malka. Miércoles 11 de marzo – 7° día “María, Madre del Consuelo” Barrios: Escalinata – San Francisco. Jueves 12 de marzo – 8° día “María, Salud de los Enfermos” Barrios: Radio Estación – Villa Las Rosas. Viernes 13 de marzo – 9° día “María, Puerta del Cielo” Barrio: Villa Florida. Durante cada jornada participan bandas de sikuris de Tilcara, Humahuaca, Maimará, Perico, San Salvador de Jujuy y otras localidades. Peregrinación y celebraciones especiales Sábado 14 de marzo Peregrinación al Santuario. 05:00: Eucaristía en el templo. 16° Encuentro de Jóvenes (20 al 22 de marzo) Domingo de Ramos – 29 de marzo 11:00 y 20:00: Eucaristía. Lunes Santo – 30 de marzo 20:00: Eucaristía. Martes Santo – 31 de marzo 08:00: Peregrinación a la Cruz. 10:00: Eucaristía. Miércoles Santo – 1 de abril 05:00: Bendición e inicio de la peregrinación. 19:30: Eucaristía en el templo parroquial. Sábado 18 de abril Peregrinación a Tumbaya – Encuentro de Imágenes. Una de las devociones más convocantes del norte La Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral tiene su santuario en Tilcara y cada año convoca a miles de peregrinos que ascienden hasta el Abra durante Semana Santa. Las actividades previas refuerzan la identidad religiosa y cultural de la región, con la participación destacada de bandas de sikuris que acompañan cada jornada.

