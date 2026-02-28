Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral
La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara dio a conocer el programa de actividades en honor a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, una de las devociones más convocantes de la Quebrada de Humahuaca. Como cada año, en las semanas previas a Semana Santa se despliega un intenso cronograma que incluye novena, procesiones, misas y peregrinaciones.
Las celebraciones comenzarán el 4 de marzo y se extenderán hasta abril, con propuestas religiosas y culturales que convocan a fieles, bandas de sikuris y comunidades de distintos puntos de Jujuy.
Del 4 al 13 de marzo: novena y recorridos por barrios
Del 4 al 13 de marzo – Novena
16:00: Procesión por los barrios
18:30: Novena
19:30: Eucaristía
20:30: Procesión hacia los barrios
Miércoles 4 de marzo – Entronización
Jueves 5 de marzo – 1° día
“María, discípula del Señor”
Barrios: Cerro Chico – Viviendas – OSPU.
Viernes 6 de marzo – 2° día
“María junto a la Cruz del Señor”
Barrios: Matadero – Centro.
Sábado 7 de marzo – 3° día Domingo 8 de marzo – 4° día
“María, Madre de la Reconciliación”
Barrio: 5 de Octubre – Pucará.
Lunes 9 de marzo – 5° día
“María, Reina y Madre de Misericordia”
Barrio: Usina.
Martes 10 de marzo – 6° día
“María, Madre de la Divina Providencia”
Barrio: La Falda – Alto de Malka.
Miércoles 11 de marzo – 7° día
“María, Madre del Consuelo”
Barrios: Escalinata – San Francisco.
Jueves 12 de marzo – 8° día
“María, Salud de los Enfermos”
Barrios: Radio Estación – Villa Las Rosas.
Viernes 13 de marzo – 9° día
“María, Puerta del Cielo”
Barrio: Villa Florida.
Durante cada jornada participan bandas de sikuris de Tilcara, Humahuaca, Maimará, Perico, San Salvador de Jujuy y otras localidades.
Peregrinación y celebraciones especiales
Sábado 14 de marzo
Peregrinación al Santuario.
05:00: Eucaristía en el templo.
16° Encuentro de Jóvenes (20 al 22 de marzo)
Domingo de Ramos – 29 de marzo
11:00 y 20:00: Eucaristía.
Lunes Santo – 30 de marzo
20:00: Eucaristía.
Martes Santo – 31 de marzo
08:00: Peregrinación a la Cruz.
10:00: Eucaristía.
Miércoles Santo – 1 de abril
05:00: Bendición e inicio de la peregrinación.
19:30: Eucaristía en el templo parroquial.
Sábado 18 de abril
Peregrinación a Tumbaya – Encuentro de Imágenes.
Una de las devociones más convocantes del norte
La Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral tiene su santuario en Tilcara y cada año convoca a miles de peregrinos que ascienden hasta el Abra durante Semana Santa. Las actividades previas refuerzan la identidad religiosa y cultural de la región, con la participación destacada de bandas de sikuris que acompañan cada jornada.