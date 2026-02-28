sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de febrero de 2026 - 15:50
Actividades.

Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Con un amplio calendario de actividades que comienza a inicios de marzo, la parroquia de Tilcara dio a conocer el programa rumbo a Semana Santa 2026.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral.

Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral.

Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara dio a conocer el programa de actividades en honor a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, una de las devociones más convocantes de la Quebrada de Humahuaca. Como cada año, en las semanas previas a Semana Santa se despliega un intenso cronograma que incluye novena, procesiones, misas y peregrinaciones.

Lee además
Tragedia en Tilcara - RN9-  (imagen con IA)
Barrio Villa Florida.

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9
ano nuevo chino en jujuy bajo el lema: con el caballo llega el exito video
Sociedad.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: "Con el caballo llega el éxito"

Las celebraciones comenzarán el 4 de marzo y se extenderán hasta abril, con propuestas religiosas y culturales que convocan a fieles, bandas de sikuris y comunidades de distintos puntos de Jujuy.

Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral
Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Tilcara se prepara para honrar a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral

Del 4 al 13 de marzo: novena y recorridos por barrios

Del 4 al 13 de marzo – Novena

  • 16:00: Procesión por los barrios

  • 18:30: Novena

  • 19:30: Eucaristía

  • 20:30: Procesión hacia los barrios

Miércoles 4 de marzo – Entronización

Jueves 5 de marzo – 1° día

“María, discípula del Señor”

Barrios: Cerro Chico – Viviendas – OSPU.

Viernes 6 de marzo – 2° día

“María junto a la Cruz del Señor”

Barrios: Matadero – Centro.

Sábado 7 de marzo – 3° día Domingo 8 de marzo – 4° día

“María, Madre de la Reconciliación”

Barrio: 5 de Octubre – Pucará.

Lunes 9 de marzo – 5° día

“María, Reina y Madre de Misericordia”

Barrio: Usina.

Martes 10 de marzo – 6° día

“María, Madre de la Divina Providencia”

Barrio: La Falda – Alto de Malka.

Miércoles 11 de marzo – 7° día

“María, Madre del Consuelo”

Barrios: Escalinata – San Francisco.

Jueves 12 de marzo – 8° día

“María, Salud de los Enfermos”

Barrios: Radio Estación – Villa Las Rosas.

Viernes 13 de marzo – 9° día

“María, Puerta del Cielo”

Barrio: Villa Florida.

Durante cada jornada participan bandas de sikuris de Tilcara, Humahuaca, Maimará, Perico, San Salvador de Jujuy y otras localidades.

Peregrinación y celebraciones especiales

Sábado 14 de marzo

Peregrinación al Santuario.

05:00: Eucaristía en el templo.

16° Encuentro de Jóvenes (20 al 22 de marzo)

Domingo de Ramos – 29 de marzo

11:00 y 20:00: Eucaristía.

Lunes Santo – 30 de marzo

20:00: Eucaristía.

Martes Santo – 31 de marzo

08:00: Peregrinación a la Cruz.

10:00: Eucaristía.

Miércoles Santo – 1 de abril

05:00: Bendición e inicio de la peregrinación.

19:30: Eucaristía en el templo parroquial.

Sábado 18 de abril

Peregrinación a Tumbaya – Encuentro de Imágenes.

Una de las devociones más convocantes del norte

La Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral tiene su santuario en Tilcara y cada año convoca a miles de peregrinos que ascienden hasta el Abra durante Semana Santa. Las actividades previas refuerzan la identidad religiosa y cultural de la región, con la participación destacada de bandas de sikuris que acompañan cada jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: "Con el caballo llega el éxito"

El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar

Sin casos de dengue confirmados, Jujuy extrema controles ante el avance del virus en la región

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Lo que se lee ahora
Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Fuente)
Mundo.

EN VIVO: minuto a minuto: Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado video
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: Con el caballo llega el éxito video
Sociedad.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: "Con el caballo llega el éxito"

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro: el lunes se conoce la sentencia a los imputados
Justicia.

El lunes serán los alegatos y el jueves la sentencia a los imputados por el femicidio de Tamara Fierro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel