Jujuy Básquet recibe a Salta Basket en un clásico clave por la tabla

Jujuy Básquet enfrentará este sábado a Salta Basket en una nueva edición del clásico del Norte . El partido arranca a las 20.30 en el estadio Federación de Básquet, en San Salvador de Jujuy.

El cruce corresponde a una nueva fecha del torneo y pone frente a frente a dos equipos que pelean por meterse en la parte alta de la tabla. El conjunto jujeño llega con una racha positiva y busca sostener su lugar en zona de playoffs.

El clásico convoca a un importante marco de público. La dirigencia espera un estadio colmado y recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en el ingreso.

En la previa, Juan Cruz Marini habló sobre el valor del partido. El escolta señaló que el equipo apunta a ganar para escalar posiciones y afianzarse en puestos de clasificación.

“Es un clásico y tiene un condimento extra. Debemos pensar en ganar para seguir subiendo en la tabla y afianzarnos en zona de playoff y lo más arriba posible”, expresó el jugador del conjunto jujeño.

Marini destacó la solidez del plantel en los últimos encuentros. Remarcó que el equipo resuelve mejor los cierres y mantiene intensidad en momentos clave. Ese aspecto marca una diferencia en partidos parejos.

El presente de Jujuy Básquet y la evolución del plantel

El equipo jujeño atraviesa un tramo favorable del campeonato. La gira por Mendoza dejó dos triunfos y puntos altos en el rendimiento colectivo. El plantel muestra mayor fluidez en ataque y firmeza en defensa.

Marini indicó que febrero resultó determinante para consolidar la identidad del grupo. El equipo ajustó detalles luego de una primera gira con tropiezos y logró respuestas en partidos exigentes.

El jugador recordó el impacto de algunas derrotas que obligaron a corregir errores. Desde ese momento, el plantel elevó la concentración en los minutos finales y redujo fallas en posesiones decisivas.

Rotación, juveniles y bajas en el equipo jujeño

La rotación del plantel forma parte de la planificación técnica. La lesión de Bruno Conti redujo variantes en determinados pasajes del torneo y obligó a redistribuir minutos.

Los jugadores sub 21 suman energía y ritmo, aunque presentan altibajos propios de la edad. El cuerpo técnico exige mayor regularidad a los referentes mayores para sostener el funcionamiento general.

Marini explicó que cuando los juveniles aportan intensidad y eficacia, el equipo gana profundidad y se vuelve más peligroso en ambos costados de la cancha.

Un clásico con clima especial en la Federación

El duelo entre Jujuy Básquet y Salta Basket genera expectativa en la región. La rivalidad deportiva entre ambas provincias suma un marco especial al encuentro.

En el estadio Federación se prevé un operativo organizativo habitual para partidos de alta convocatoria. Las puertas abrirán con anticipación y habrá controles en los accesos.

El clásico del Norte representa un cruce directo en la lucha por la tabla y suma un atractivo adicional en la recta decisiva de la fase regular.