Acordaron un aumento del 35% en el precio del tabaco

En Jujuy se realizó la segunda reunión sectorial para establecer el precio del tabaco correspondiente a la campaña 2025/2026. Luego de las negociaciones entre productores, representantes de la industria y autoridades provinciales, el sector acordó un incremento del 35% en la categoría B1F.

Con esta actualización, el kilo de tabaco B1F quedó fijado en $5.139,45. El monto funcionará como valor de referencia para la comercialización en la región tabacalera del NOA.

La definición del precio marca un punto central para el inicio de la etapa comercial y para las liquidaciones que percibirán los productores durante la campaña.

Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, y el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato.

También asistieron representantes de la Cámara del Tabaco de Jujuy y de la Cámara del Tabaco de Salta, junto a empresas del sector industrial como Massalin Particulares y Alliance One.

Productores de ambas provincias formaron parte de las conversaciones que se desarrollaron en reuniones previas realizadas en Salta y Jujuy antes de alcanzar el acuerdo definitivo.

Categoría B1F como referencia regional

La categoría B1F se considera parámetro dentro del esquema de comercialización del tabaco Virginia en el NOA. El incremento del 35% impacta de manera directa en el esquema de pagos de la campaña 2025/2026.

Con el precio definido, el sector tabacalero avanza en la organización de la nueva campaña con un valor consensuado entre todas las partes involucradas.

Definiciones tras la mesa de diálogo

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara de Tabaco de la provincia, expresó: “Estamos esperando que el aumento se haga efectivo para que el productor pueda contar con ese dinero” y agregó: “En una primera instancia se había solicitado un 45%, pero el 35% es lo que se logró en la mesa de diálogo”.

Además, sostuvo: “la solicitud que le dejamos a los compradores es que hagan el esfuerzo de comprar todo el tabaco para que no quede en los galpones de los productores” y aclaró que “el acuerdo es sólo para Salta y Jujuy porque es la variedad Virginia, por lo tanto sólo es aplicable en éstas dos provincias”.

Finalmente, remarcó: “En cuanto a la producción necesitamos más previsibilidad y planificación anticipada en la superficie a plantar y también en los términos de los altísimos costos de producción”