jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 17:04
Justicia.

Golpe al "Señor del Tabaco": la Corte Suprema le ordenó que pague más de US$1000 millones

Dicha suma es en concepto de impuestos. La decisión fue tomada por unanimidad y de esa forma se le negó el pedido efectuado por el dueño de Tabacalera Sarandí.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pablo Otero, más conocido como el Señor del Tabaco.&nbsp;

Pablo Otero, más conocido como "el Señor del Tabaco". 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el impuesto mínimo aplicado al tabaco es válido, y determinó que Tabacalera Sarandí, perteneciente a Pablo Otero, deberá abonar al Estado una suma superior a los mil millones de dólares. En su decisión, el tribunal superior dejó sin efecto el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Lee además
La Cámara del Tabaco en alerta por el cambio climático (Foto ilustrativa)
Reunión.

Definieron el precio del tabaco: cuál es el nuevo monto
Día Mundial Sin Tabaco.
Salud.

Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco: dónde pedir ayuda en Jujuy

Esta última había declarado inválidos los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430. El pronunciamiento, avalado con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, sostuvo que la compañía no consiguió demostrar que la norma vulnerara el derecho de propiedad ni que fuera irrazonable.

La Corte le ordenó al “Señor del Tabaco” que pague más de US$1000 millones en impuestos.

Golpe al "Señor del tabaco": un fallo que cierra años de disputa judicial

Esta disposición fiscal sobre el tabaco, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, dio origen a un extenso conflicto judicial. La Corte subrayó que la firma de Otero no presentó ninguna evidencia que acreditara la supuesta adhesión mencionada.

Los magistrados señalaron que los tributos constituyen un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general”. Y en esa línea, consideraron lógico que determinadas actividades enfrenten cargas impositivas especiales.

Respecto al tabaco, la resolución recordó que entidades internacionales, como la OMS, han respaldado la estrategia de incrementar el precio de los cigarrillos como medio para reducir su consumo.

Por unanimidad, el máximo tribunal rechazó un pedido del dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero.

Asimismo, indicaron que estas medidas forman parte de una política fiscal cuya definición corresponde al Congreso de la Nación, sin que el Poder Judicial deba intervenir en su diseño. Finalmente, la Corte concluyó que Otero no consiguió probar de qué forma la aplicación diferenciada del tributo perjudicaba a su compañía.

Las batallas judiciales de Tabacalera Sarandí

Otero registra ante el fisco una obligación pendiente de $419.398.257.693, cifra que surge de combinar el capital impago correspondiente al período comprendido entre agosto de 2018 y junio de 2024, estimado en $305.239.257.693, con los intereses resarcitorios calculados al 12 de diciembre de 2023, que ascienden a aproximadamente $114.159 millones.

El empresario no paga ese tributo a la AFIP desde 2018.

A su vez, la ARCA lo acusó formalmente de blanqueo de capitales. De acuerdo con un reporte emitido por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la firma habría movido más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 mediante 23 distribuidores mayoristas que, según los auditores, no contaban con sustento contable ni capacidad operativa para manejar tal magnitud de operaciones.

Las firmas que habrían participado en la operación son Red Point, West, Kiel y Master. La compañía empezó a consolidar su presencia en el sector después de oponerse en los tribunales al abono del tributo mínimo aplicable al tabaco.

Por unanimidad, el máximo tribunal rechazó un pedido del dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero.

Otero consiguió aplazar el pago de sus compromisos impositivos gracias a recursos judiciales, argumentando que su empresa tenía categoría de pequeña y mediana y que el impuesto implicaba una carga excesiva. Con esa estrategia, logró ofrecer productos a precios muy inferiores a los de las marcas más consolidadas.

El caso por lavado no es la única causa que involucra al empresario. En la ciudad de Mar del Plata se desarrolla una pesquisa por supuesta adulteración de sellos fiscales y la venta de cigarrillos respaldada con papeles falsificados. La causa, que conduce el juez federal Santiago Inchausti, se inició en 2019 y tuvo origen igualmente en una investigación previa de la extinta AFIP.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Definieron el precio del tabaco: cuál es el nuevo monto

Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco: dónde pedir ayuda en Jujuy

La Cámara del Tabaco en alerta por el cambio climático

El Gobierno advirtió que no podrá cumplir una sentencia adversa en el juicio por YPF

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones

Lo que se lee ahora
El exmarido de Prandi fue trasladado a Melchor Romero, la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa.
Justicia.

Enviaron al ex marido de Julieta Prandi a la cárcel donde están los rugbiers del caso Baéz Sosa

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa: Qué le dijo

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel