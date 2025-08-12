El Gobierno advirtió que no podrá cumplir una sentencia adversa en el juicio por YPF

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que, en caso de que la Corte de Apelaciones de Nueva York confirme la orden judicial, Argentina no estaría en condiciones de cumplir con la entrega del 51% de las acciones de YPF, tal como ordenó la jueza Loretta Preska.
En declaraciones radiales, Francos explicó que “para vender una acción del Estado hay que ir al Congreso”, subrayando que la ley que expropió YPF exige una aprobación con mayoría especial antes de liberar cualquier cesión. Por ello, calificó la eventual sentencia como “incumplible por parte del gobierno nacional”, dado que la normativa interna impide acatar esa disposición directamente.
Mientras tanto, la Corte de Apelaciones deberá decidir si mantiene la suspensión del fallo de Preska, que ordena la entrega de acciones, o si exige su cumplimiento, incluso con garantías alternativas.
Una fuente oficial adelantó que, en caso de una resolución adversa, Argentina apelará hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque esa instancia rara vez interviene en este tipo de litigios.
