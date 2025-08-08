Aumentó la nafta en Jujuy: YPF actualizó sus precios y anticipan aumentos constantes

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy confirmaron que la petrolera YPF aplicó un nuevo incremento en sus precios, marcando una tendencia que, según advierten, dejará de regirse por ajustes mensuales para dar paso a modificaciones constantes.
La petrolera YPF, que controla más del 50% del mercado de expendio de combustibles en Argentina.
Los nuevos valores en las estaciones de servicio de la provincia son los siguientes:
-
Nafta Súper: $1.368
-
Infinia: $1.577
-
Diésel 500: $1.407
-
Infinia Diésel: $1.578
Aumentos aleatorios:
Desde el sector explicaron que ya no se esperan subas concentradas a fin de mes, como solía suceder, sino que ahora los ajustes serán más frecuentes y responderán a otros factores del mercado, como el tipo de cambio, los costos logísticos y los valores internacionales del crudo.
El nuevo esquema de aumentos genera incertidumbre en los consumidores y complica la planificación tanto para particulares como para empresas que dependen del transporte y la logística.
En tal sentido el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia, Alfredo González, comentó: "El precio del combustible en YPF subió y bajó entre cinco y seis veces en los últimos tres días dependiendo la hora del día".
Nueva modalidad:
Por su parte, Silvia Ficoseco, representante de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, comentó que: "Es una modalidad que adoptaron a partir de ahora de subir todos los días o día por medio".
Finalizando, expresó: "Esto está sucediendo con YPF, al resto de las petroleras las tiene desconcertadas, vamos a ver como responde el mercado con esto, ya que el resto de las petroleras no tienen ese manejo".
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.