Aumentó la nafta en Jujuy: YPF actualizó sus precios y anticipan aumentos constantes

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy confirmaron que la petrolera YPF aplicó un nuevo incremento en sus precios, marcando una tendencia que, según advierten, dejará de regirse por ajustes mensuales para dar paso a modificaciones constantes.

La petrolera YPF, que controla más del 50% del mercado de expendio de combustibles en Argentina.

Desde el sector explicaron que ya no se esperan subas concentradas a fin de mes, como solía suceder , sino que ahora los ajustes serán más frecuentes y responderán a otros factores del mercado, como el tipo de cambio, los costos logísticos y los valores internacionales del crudo.

El nuevo esquema de aumentos genera incertidumbre en los consumidores y complica la planificación tanto para particulares como para empresas que dependen del transporte y la logística.

En tal sentido el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia, Alfredo González, comentó: "El precio del combustible en YPF subió y bajó entre cinco y seis veces en los últimos tres días dependiendo la hora del día".

Nueva modalidad:

Por su parte, Silvia Ficoseco, representante de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, comentó que: "Es una modalidad que adoptaron a partir de ahora de subir todos los días o día por medio".

Finalizando, expresó: "Esto está sucediendo con YPF, al resto de las petroleras las tiene desconcertadas, vamos a ver como responde el mercado con esto, ya que el resto de las petroleras no tienen ese manejo".