sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 19:09
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Un operativo policial y ambiental en El Acheral detectó a dos hombres cazando animales silvestres en peligro de extinción.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Un procedimiento realizado en la zona rural de El Acheral permitió frenar una acción de caza ilegal que afectaba a especies de fauna autóctona bajo protección legal. La intervención fue llevada a cabo por el Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía de Jujuy, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Lee además
FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1
FNE 2025.

FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1
martin meyer: es un dia espectacular
Balance.

Martín Meyer: "Es un día espectacular"

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Bajo órdenes del Departamento Contravencional y del Juzgado Contravencional, se conformó un equipo integrado por efectivos policiales y personal del CAFAJU. Durante el despliegue se identificó a dos hombres mayores de edad, vecinos de la zona, que realizaban caza de animales silvestres en riesgo y amparados por leyes nacionales y disposiciones provinciales.

Los responsables fueron sancionados con actas por infracción a los artículos 119 y 119 bis de la Ley 5860/14, además de una multa por incumplir normativas ambientales. La investigación sigue en curso para ubicar a un tercer implicado, domiciliado en la capital jujeña, señalado como posible colaborador en la actividad ilegal.

Este procedimiento reafirma la labor conjunta de las autoridades provinciales para proteger la biodiversidad y combatir las prácticas furtivas que ponen en peligro el equilibrio ecológico en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1

Martín Meyer: "Es un día espectacular"

Bolivia festeja su Bicentenario en Jujuy

FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

Gimnasia de Jujuy busca prolongar el liderazgo y sostener el rendimiento

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico
Impresionante.

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel