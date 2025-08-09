Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Un procedimiento realizado en la zona rural de El Acheral permitió frenar una acción de caza ilegal que afectaba a especies de fauna autóctona bajo protección legal. La intervención fue llevada a cabo por el Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía de Jujuy, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral Bajo órdenes del Departamento Contravencional y del Juzgado Contravencional, se conformó un equipo integrado por efectivos policiales y personal del CAFAJU. Durante el despliegue se identificó a dos hombres mayores de edad, vecinos de la zona, que realizaban caza de animales silvestres en riesgo y amparados por leyes nacionales y disposiciones provinciales.

Los responsables fueron sancionados con actas por infracción a los artículos 119 y 119 bis de la Ley 5860/14, además de una multa por incumplir normativas ambientales. La investigación sigue en curso para ubicar a un tercer implicado, domiciliado en la capital jujeña, señalado como posible colaborador en la actividad ilegal.

Este procedimiento reafirma la labor conjunta de las autoridades provinciales para proteger la biodiversidad y combatir las prácticas furtivas que ponen en peligro el equilibrio ecológico en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.