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29 de mayo de 2026 - 14:34
Salud.

Aumentaron los cuadros de infecciones respiratorias y circulación de influenza A y COVID en Jujuy

En Jujuy ya se detectaron 535 casos de infecciones respiratorias, con predominio de influenza A H3N2.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy registra más casos de gripe y COVID &nbsp;

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“Por la época tenemos un aumento significativo de lo que son los virus respiratorios, tanto en influenza A, la cepa H3N2 y circulación de CIVID, que no es mucha, pero hay”, señaló Cadar, al referirse al escenario sanitario actual en la provincia.

"Tenemos virus respiratorios, tanto en influenza A, la cepa H3N2 y circulación de CIVID" "Tenemos virus respiratorios, tanto en influenza A, la cepa H3N2 y circulación de CIVID"

Qué virus respiratorios circulan en Jujuy

De acuerdo con los datos brindados por el funcionario provincial, en lo que va del seguimiento sanitario se estudiaron 535 casos de infecciones respiratorias. De ese total, 493 corresponden a influenza A, 32 a COVID y uno a virus respiratorio sincicial.

“Tenemos 493 casos de influenza A, 32 de COVID y uno de virus respiratorio sincicial”, detalló Cadar.

El secretario de Coordinación General remarcó que el virus que genera mayor alerta en este momento es la influenza A, por su nivel de contagio y por los síntomas que puede provocar.

Brote
Jujuy registra m&aacute;s casos de gripe y COVID, recomiendan extremar medidas de prevenci&oacute;n&nbsp; &nbsp;

Jujuy registra más casos de gripe y COVID, recomiendan extremar medidas de prevención

Seguimiento sanitario

535 casos de infecciones respiratorias

  • 493 corresponden a influenza A
  • 32 a COVID
  • 1 virus respiratorio sincicial.

Influenza A: síntomas y cuidados

El Dr. Cadar explicó que la influenza A es un virus “muy contagioso” y que puede presentar síntomas marcados, como fiebre alta, dolor de garganta, malestar general, náuseas, vómitos y tos.

“Es lo que esperamos de la gripe. Tiene complicaciones, por ahí pueden haber complicaciones, y por eso es el tema de la vacunación para evitar las complicaciones”, indicó.

En ese sentido, el funcionario confirmó que se están colocando vacunas antigripales y que hay dosis disponibles.

"La influenza A es un virus muy contagioso” "La influenza A es un virus muy contagioso”

Recomendaciones para prevenir contagios

Desde el Ministerio de Salud pidieron reforzar los cuidados habituales para evitar contagios de enfermedades respiratorias. Cadar recordó que muchas de estas medidas ya fueron incorporadas durante la pandemia y siguen siendo importantes en esta época del año.

“Las recomendaciones generales son que nos cuidemos. Como ya sabemos cuidarnos, salimos de una pandemia, así que más o menos con los virus respiratorios ya sabemos cómo cuidarnos”, expresó.

Entre las principales recomendaciones se encuentran usar barbijo si hay síntomas, evitar lugares concurridos, ventilar los ambientes y mantener el lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel.

Lo más importante

  • En Jujuy se registran 535 casos testeados de infecciones respiratorias.
  • La mayoría corresponde a influenza A.
  • La cepa que circula es H3N2.
  • También hay circulación de COVID, aunque en menor cantidad.
  • Salud comenzó a detectar casos de virus respiratorio sincicial.
  • Recomiendan vacunarse contra la gripe y reforzar medidas de prevención.

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