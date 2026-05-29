Aumentaron los cuadros de infecciones respiratorias y circulación de influenza A y COVID en Jujuy

El aumento de enfermedades respiratorias en Jujuy fue confirmado por el Ministerio de Salud , en el marco de la temporada en la que suelen incrementarse los cuadros virales. El Dr. Javier Cadar, secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, explicó que actualmente hay circulación de influenza A, COVID y también comenzaron a detectarse casos de virus respiratorio sincicial.

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“Por la época tenemos un aumento significativo de lo que son los virus respiratorios, tanto en influenza A, la cepa H3N2 y circulación de CIVID, que no es mucha, pero hay”, señaló Cadar, al referirse al escenario sanitario actual en la provincia.

"Tenemos virus respiratorios, tanto en influenza A, la cepa H3N2 y circulación de CIVID" "Tenemos virus respiratorios, tanto en influenza A, la cepa H3N2 y circulación de CIVID"

De acuerdo con los datos brindados por el funcionario provincial, en lo que va del seguimiento sanitario se estudiaron 535 casos de infecciones respiratorias . De ese total, 493 corresponden a influenza A, 32 a COVID y uno a virus respiratorio sincicial.

“Tenemos 493 casos de influenza A, 32 de COVID y uno de virus respiratorio sincicial”, detalló Cadar.

El secretario de Coordinación General remarcó que el virus que genera mayor alerta en este momento es la influenza A, por su nivel de contagio y por los síntomas que puede provocar.

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Seguimiento sanitario

535 casos de infecciones respiratorias

493 corresponden a influenza A

32 a COVID

1 virus respiratorio sincicial.

Influenza A: síntomas y cuidados

El Dr. Cadar explicó que la influenza A es un virus “muy contagioso” y que puede presentar síntomas marcados, como fiebre alta, dolor de garganta, malestar general, náuseas, vómitos y tos.

“Es lo que esperamos de la gripe. Tiene complicaciones, por ahí pueden haber complicaciones, y por eso es el tema de la vacunación para evitar las complicaciones”, indicó.

En ese sentido, el funcionario confirmó que se están colocando vacunas antigripales y que hay dosis disponibles.

"La influenza A es un virus muy contagioso” "La influenza A es un virus muy contagioso”

Recomendaciones para prevenir contagios

Desde el Ministerio de Salud pidieron reforzar los cuidados habituales para evitar contagios de enfermedades respiratorias. Cadar recordó que muchas de estas medidas ya fueron incorporadas durante la pandemia y siguen siendo importantes en esta época del año.

“Las recomendaciones generales son que nos cuidemos. Como ya sabemos cuidarnos, salimos de una pandemia, así que más o menos con los virus respiratorios ya sabemos cómo cuidarnos”, expresó.

Entre las principales recomendaciones se encuentran usar barbijo si hay síntomas, evitar lugares concurridos, ventilar los ambientes y mantener el lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel.

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