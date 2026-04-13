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13 de abril de 2026 - 14:39
País.

Tuberculosis en Salta: advierten por síntomas que se confunden con gripe y COVID

Una infectóloga de la provincia de Salta alertó sobre el avance de la enfermedad y pidió atención ante la tos persistente y otros signos clave.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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La médica infectóloga Carolina Alvero brindó precisiones sobre esta enfermedad bacteriana que, pese a los avances médicos, continúa vigente. Según explicó, la transmisión ocurre principalmente en situaciones de contacto estrecho y prolongado.

“Es una enfermedad bacteriana que se transmite a través de contactos estrechos. Es una de las enfermedades más viejas con la que seguimos luchando”, expresó la profesional.

La especialista detalló que el contagio se produce por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se expulsan al toser o estornudar, y remarcó que el riesgo aumenta en ambientes cerrados. “Es permanecer durante un tiempo prolongado de más de 8 horas en un ambiente cerrado con una persona contagiada”, señaló.

Alvero también marcó focos específicos donde la enfermedad presenta mayor incidencia. “En Salta es un problema en las cárceles”, afirmó.

Embed - CAROLINA ALVERO

Síntomas que generan confusión

En medio de una temporada con alta circulación de enfermedades respiratorias, la tuberculosis puede pasar desapercibida en sus primeras etapas. La infectóloga advirtió sobre la similitud con otros cuadros.

“En Salta estamos transcurriendo etapas de muchos cuadros respiratorios. Hay COVID y gripe. El proceso de tos y fiebre se puede confundir con la tuberculosis”, explicó. Sin embargo, destacó algunos signos que permiten diferenciarla. “Lo que la caracteriza es la tos por más de dos semanas, fiebre nocturna, pérdida de peso, tos con sangre”, enumeró.

Además, subrayó la importancia de identificar a los pacientes con síntomas persistentes. “Buscamos a sintomáticos respiratorios, los que tienen tos por más de dos semanas, una tos continua”, sostuvo.

Tuberculosis
Tuberculosis.

Tuberculosis.

Sistema inmune y contexto post pandemia

La profesional también vinculó la situación actual con un debilitamiento general del sistema inmunológico en la población. “Yo creo que tras la pandemia los seres humanos sufrimos un déficit inmunológico muy importante, no solo desde lo biológico sino también emocional y psicológico”, afirmó.

En esa línea, remarcó el impacto del estrés en la salud. “El cortisol juega en contra, vivimos con mucho estrés”, señaló.

Sobre las formas de fortalecer las defensas, indicó medidas generales vinculadas a hábitos saludables. “Para mejorar, buscar una alimentación saludable, actividad física, contacto con la naturaleza”, recomendó.

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