Violó la perimetral, persiguió a su ex y la amenazó: "Sos mía o de nadie"

El hecho ocurrió en Tucumán.

OUn momento de mucha tensión vivió una mujer en Concepción, provincia de Tucumán junto a su ex pareja, quien fue denunciado por violar una restricción perimetral, perseguirla y amenazarla con una frase escalofriante: “sos mía o de nadie”. El hecho volvió a encender las alarmas por situaciones de violencia de género y el riesgo que implica el incumplimiento de medidas judiciales de protección.

Incumplió la restricción y la siguió por la calle Según se conoció, el acusado tenía una medida perimetral vigente que le prohibía acercarse a la víctima. Sin embargo, la habría violado y comenzó a seguirla mientras ella se desplazaba, generando una situación de extrema tensión.

La mujer, al advertir la presencia del hombre, intentó alejarse, pero el agresor insistió en perseguirla.

La frase intimidante: “Sos mía o de nadie” En medio del episodio, el sujeto habría increpado a su expareja y le dijo: “sos mía o de nadie”, en un contexto que la denunciante interpretó como una amenaza directa, subido a su auto y un intento de control y dominación.

El caso quedó bajo investigación y se evaluaban las medidas correspondientes por el incumplimiento de una orden judicial. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2059611576479461779&partner=&hide_thread=false TIENE PERIMETRAL, LA PERSIGUE Y SE LE CUELGA DEL AUTO

- El hombre ya fue denunciado y tiene restricción perimetral

- Se le colgó del auto al grito de "sos mía o de nadie"

Concepción | Tucumán pic.twitter.com/cKXRsm1auR — Vía Szeta (@mauroszeta) May 27, 2026 Intervención y denuncia Tras el hecho, se radicó la denuncia y se activaron los mecanismos de intervención previstos para este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la existencia previa de una medida de restricción. En estos casos, el incumplimiento de una perimetral puede derivar en nuevas disposiciones judiciales, imputaciones y, dependiendo de la gravedad, medidas más restrictivas.

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